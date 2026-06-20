Νέα δεδομένα στην ΑΕΛ: Στο τραπέζι των συζητήσεων Νταβέλης και Στυλιανός – Ξεκινά οικονομικός έλεγχος της ΠΑΕ

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε το Σάββατο στην υπόθεση της μεταβίβασης της ΠΑΕ ΑΕΛ, καθώς φαίνεται πως οι δύο πλευρές πέρασαν από την ανταλλαγή ανακοινώσεων σε απευθείας διάλογο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διερεύνηση μιας πιθανής συμφωνίας.

Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέα Νταβέλη, και του επιχειρηματία Ζήση Στυλιανού, ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανάληψη της ομάδας. Στη συζήτηση συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ, Λάμπρος Ιωακείμ, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι αποστάσεις που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η πλευρά της ΠΑΕ εμφανίζεται να εγκαταλείπει, τουλάχιστον προς το παρόν, τη δημόσια απαίτηση για άμεση προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ύψους 3 εκατ. ευρώ, η οποία είχε τεθεί ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των συζητήσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να υπογράψουν άμεσα συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (NDA), προκειμένου ανεξάρτητοι ελεγκτές να προχωρήσουν στον απαραίτητο οικονομικό και λογιστικό έλεγχο της εταιρείας. Στόχος είναι έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων και των υποχρεώσεων της ΠΑΕ.

Από την πλευρά του, ο κ. Στυλιανός δεσμεύτηκε ότι θα ξεκαθαρίσει οριστικά τις προθέσεις του πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 28ης Ιουνίου, οπότε και λήγει η προθεσμία που έχει θέσει η απερχόμενη διοίκηση για την εξεύρεση επενδυτικής λύσης.

Η ΠΑΕ υπενθυμίζει ότι οι μετοχές παραχωρούνται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, με βασική προϋπόθεση την παροχή αξιόπιστων εγγυήσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων και τη διασφάλιση της συνέχειας του συλλόγου.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το ενδιαφέρον του κ. Στυλιανού δεν είναι αποκλειστικό και ότι η ΠΑΕ παραμένει ανοιχτή στην εξέταση οποιασδήποτε άλλης πρότασης επενδυτή μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, η εβδομάδα που ξεκινά αναμένεται καθοριστική για το ιδιοκτησιακό μέλλον της ΑΕΛ, με τους φιλάθλους να παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από την επόμενη ημέρα της ομάδας.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr