Νέα διακοπή στη δίκη για τα “χαμένα” βίντεο των Τεμπών – Συνέχεια στις 2 Απριλίου

Διακόπηκε η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την επιβατική τη μοιραία νύχτα του Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη ήταν προγραμματισμένη να συνεχιστεί σήμερα, τέσσερις μέρες πριν την έναρξη της κύριας δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Στην έδρα εμφανίστηκε άλλος δικαστής στη θέση της Προέδρου του δικαστηρίου, ο οποίος ανέφερε ότι η πρόεδρος έχει αναρρωτική άδεια ως τις 30/03.

Όπως ανέφερε ο προεδρεύων δικαστής, η δίκη διακόπηκε λόγω κωλύματος της έδρας για την Πέμπτη 2 Απριλίου, ο οποίος και αποχώρησε την ώρα που δικηγόροι ζητούσαν τον λόγο.

Από την πλευρά τους η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Βασίλης Καπερνάρος, αντέδρασαν ενώ η κα. Κωνσταντοπούλου ζήτησε εξηγήσεις για την απουσία της προέδρου.

