Νέα διαμάχη για τα βίντεο του δυστυχήματος των Τεμπών – Μέχρι και…συλλήψεις ζητά η Κωνσταντοπούλου

Mε νέα στοιχεία και ένταση συνεχίζεται η δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, μετά και την κατάθεση ενός εκ των δύο δικαστικών πραγματογνώμων, ο οποίος αποκάλυψε, ότι διαθέτει βίντεο, φωτογραφίες και λήψεις από drone, από τις πρώτες ώρες μετά το τραγικό συμβάν που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία, σύμφωνα με το ERTnews.

Πραγματογνώμονας αποκάλυψε βίντεο από το δυστύχημα που δεν είναι στη δικογραφία

Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από πλευράς των δικηγόρων, οι οποίοι κατέθεσαν σχετικό αίτημα, προκειμένου να παραδοθεί το υλικό και να ενταχθεί στην αποδεικτική διαδικασία. Mάλιστα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να συλληφθούν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες για ψευδή κατάθεση, καθώς και την άρση απορρήτου επικοινωνιών.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε ο πραγματογνώμονας να προσκομίσει ;άμεσα το συγκεκριμένο υλικό στο δικαστήριο, ώστε να εξεταστεί, στο πλαίσιο της δίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά την πρόταση της Εισαγγελέως να γίνει δεκτό το αίτημα, καθώς, όπως ανέφερε, συνδέεται με το θέμα του φορτίου, που περιγράφεται στο κατηγορητήριο της συγκεκριμένης υπόθεσης, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου διέταξε την κατάσχεση και συγκεκριμένα των υπολογιστών και των σκληρών δίσκων που είναι αποθηκευμένο το συγκεκριμένο υλικό και από τους δύο πραγματογνώμονες.

Κατόπιν ενστάσεων και αφού η εισαγγελέας πρότεινε να παραδοθούν άμεσα στο δικαστήριο όποιες συσκευές με υλικό υπάρχουν, λόγω και των «αντιφάσεων», όπως ανέφερε, του πραγματογνώμονα, η πρόεδρος με τη σειρά της διέταξε την απόδοση των συγκεκριμένων συσκευών.

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες.

