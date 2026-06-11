Νέα επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τον Δήμο Λαρισαίων (φωτο)

Νέα επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων, συνεχίζοντας με εντατικούς ρυθμούς την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης απομακρύνθηκαν χθες, Τετάρτη, συνολικά 10 οχήματα, ενώ άλλα 17 οχήματα, καθώς και 16 δίκυκλα, έχουν απομακρυνθεί τις αμέσως προηγούμενες ημέρες.

Τα οχήματα που απομακρύνθηκαν ήταν εγκαταλελειμμένα σε κεντρικούς δρόμους στις συνοικίες Νεάπολης, Χαραυγής, Ηπειρώτικων, αλλά και σε οδικούς άξονες πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης (Κραννώνος, Μητρ.Αμβροσίου, Χρυσοχόου).

«Κάνουμε ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για την αναβάθμιση της καθημερινότητας στην πόλη μας. Τα οχήματα αυτά δεν αποτελούν μόνο εστία μόλυνσης, αλλά καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις στάθμευσης και εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία πεζών και ατόμων με κινητικά προβλήματα. Συνεχίζουμε καθημερινά το έργο μας, επιστρέφοντας τους δρόμους και τα πεζοδρόμια εκεί που ανήκουν -στους ίδιους τους πολίτες», σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Δημήτρης Λεωνιδάκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, μέσα στη διετία (2024-2025) που προηγήθηκε έχουν απομακρυνθεί περίπου 120 οχήματα, ενώ μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό αναμένεται να απομακρυνθούν άλλα περίπου 70.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων πραγματοποιούνται από μικτά κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας και Διεύθυνσης Καθαριότητας, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.

Διαδικασία

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, με σειρά διασταυρώσεων και ελέγχων, ενώ όταν ολοκληρωθούν, η Δημοτική Αστυνομία, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, προχωρά στην τελική απομάκρυνση και απόσυρση του οχήματος από τον δημόσιο χώρο.

Τα οχήματα μεταφέρονται προσωρινά σε δημοτικό χώρο, όπου παραμένουν για ικανό χρονικό διάστημα, εντός του οποίου εάν αναζητηθούν από ιδιοκτήτες μπορούν να τους επιστραφούν, αφού εξοφληθούν στο ταμείο του Δήμου οι δαπάνες μεταφοράς και φύλαξης (προβλέπονται με την 355/2015 ΑΔΣ). Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος προχωρά στην οριστική τους απόσυρση ως απόβλητα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Να σημειωθεί ότι οι πολίτες προκειμένου να δώσουν πληροφορίες για τυχόν εγκαταλελειμμένα οχήματα στις περιοχές που διαμένουν μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτών, μέσω της εφαρμογής Novoville ή τηλεφωνικά καθημερινά 8πμ-2μμ στα τηλέφωνα: 2410-000849, 2410-000850, 2410-000851, 2410-000852.