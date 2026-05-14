Νέα επιχείρηση- “σκούπα” για εγκαταλελειμμένα οχήματα – Aπελευθερώνεται δημόσιος χώρος

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τους δρόμους, στο κέντρο και τις γειτονιές της Λάρισας, με τις υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων να προχωρούν με οργανωμένο σχέδιο στην απελευθέρωση ζωτικής σημασίας δημοσίου χώρου -και δη θέσεων στάθμευσης.

Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουν απομακρυνθεί περίπου 15 οχήματα, ενώ μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς εκτιμάται ότι θα έχουν απομακρυνθεί άλλα περίπου 70. Να σημειωθεί ότι μέσα στις δύο προηγούμενες χρονιές (2024, 2025) έχουν “αφαιρεθεί” από τους δρόμους 110 εγκαταλελειμμένα οχήματα, φέρνοντας τον Δήμο Λαρισαίων πολύ κοντά στον στόχο για την απομάκρυνση περίπου 200 τέτοιων οχημάτων, που έχουν εντοπιστεί.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης απομάκρυνσης οχημάτων, κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Καθαριότητας, μαζί με αστυνομικό του αρμοδίου τμήματος της Αστυνομίας Λάρισας, βρέθηκε, χθες, Τετάρτη, σε γειτονιά στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου, προκειμένου το συνεργείο εξειδικευμένης ιδιωτικής εταιρείας να προχωρήσει στις απαιτούμενες διαδικασίες.

Στο σημείο βρέθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο και Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, κ. Δημήτρη Λεωνιδάκη, ενώ το παρών έδωσε και ο Διευθυντής Ασφάλειας Λάρισας, κ. Χρήστος Καλούσιος.

«Είναι ακόμη ένα οργανωμένο βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Με την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, εξασφαλίζουμε περισσότερους χώρους στάθμευσης, διευκολύνουμε τη διέλευση πεζών και άλλων οχημάτων, απελευθερώνοντας, στην πράξη, ζωτικό δημόσιο χώρο», σημείωσε ο κ. Μαμάκος.

Στο κλιμάκιο μετείχαν ακόμη ο Αρχιφύλακας κ. Κωνσταντίνος Αργύρης, ο Δημοτικός Αστυνομικός, κ. Γεώργιος Κόκκινος, καθώς και ο επόπτης της Υπηρεσίας Καθαριότητας, κ. Κωνσταντίνος Δάλλας.

Χρονοβόρα διαδικασία

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, η οποία προβλέπει κοινή δράση δύο Υπηρεσιών, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αλλά και ενεργό συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από τη στιγμή που θα λάβει την πληροφορία για την ύπαρξη εγκαταλελειμμένου οχήματος, η Δημοτική Αστυνομία προχωρά σε αυτοψία, αξιολογεί την κατάστασή του (αν παρουσιάζει φθορές, είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, έχει ή όχι πινακίδες, αν είναι ή όχι σε κίνηση και ασφαλισμένο κτλ) και το παρακολουθεί για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει τους τρεις μήνες, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Στη συνέχεια επικολλά το ειδικό σήμα με το οποίο χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο και στο οποίο αναγράφεται ότι εάν δεν μετακινηθεί, τότε περιέχεται στην κατοχή του Δήμου και σύμφωνα με τη νομοθεσία ακολουθείται η διαδικασία της καταστροφής του.

Παράλληλα, ενημερώνεται και η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, η συνεργασία της οποίας είναι απαραίτητη προκειμένου να εξετάσει εάν το υπό απομάκρυνση όχημα σχετίζεται με κάποια παράνομη δραστηριότητα ή εάν έχει δηλωθεί ως κλεμμένο. Ταυτόχρονα, η Δημοτική Αστυνομία αναζητά, μέσω του Υπουργείου Μεταφορών, στοιχεία των ιδιοκτητών οχημάτων που φέρουν πινακίδες και προσπαθεί να τους ειδοποιήσει με κάθε πρόσφορο μέσο.

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διασταυρώσεις και έλεγχοι, η Δημοτική Αστυνομία, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, προχωρά στην τελική απομάκρυνση και απόσυρση του οχήματος από τον δημόσιο χώρο.

Τα οχήματα μεταφέρονται προσωρινά σε δημοτικό χώρο, όπου παραμένουν για ικανό χρονικό διάστημα, εντός του οποίου εάν αναζητηθούν από ιδιοκτήτες μπορούν να τους επιστραφούν, αφού εξοφληθούν στο ταμείο του Δήμου οι δαπάνες μεταφοράς και φύλαξης (προβλέπονται με την 355/2015 ΑΔΣ). Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος προχωρά στην οριστική τους απόσυρση ως απόβλητα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Να σημειωθεί ότι οι πολίτες προκειμένου να δώσουν πληροφορίες για τυχόν εγκαταλελειμμένα οχήματα στις περιοχές που διαμένουν μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτών, μέσω της εφαρμογής Novoville ή τηλεφωνικά καθημερινά 8πμ-2μμ στα τηλέφωνα: 2410-000849, 2410-000850, 2410-000851, 2410-000852.