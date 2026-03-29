Νέα εποχή στην Οφθαλμολογική Κλινική του ΠΓΝΛ – Δ. Κουρέτας: “Η υγεία είναι προτεραιότητα”

Σε νέα εποχή εισήλθε η Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. Λάρισας με την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας,, συνολικού προϋπολογισμού 100.812 ευρώ, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ασθενείς να εξυπηρετούνται πλέον κοντά στον τόπο τους μειώνοντας κόστος, χρόνο και ταλαιπωρία. Πρόκειται για δύο έργα: Το YAG Laser με δυνατότητα SLT, που επιτρέπει την άμεση αντιμετώπιση του δευτερογενούς καταρράκτη και τη θεραπεία ορισμένων μορφών γλαυκώματος με σύγχρονη, μη επεμβατική μέθοδο και τη συσκευή ψηφιακής οπτικής βιομετρίας, που εξασφαλίζει ακριβείς μετρήσεις για τον προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών με καταρράκτη, βελτιώνοντας τον σχεδιασμό των επεμβάσεων και το τελικό οπτικό αποτέλεσμα.

Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για την προμήθεια αυτού του εξοπλισμού. Στηρίζουμε κατά προτεραιότητα έργα ασφάλειας για τους πολίτες και η υγεία είναι κυρίαρχη προτεραιότητα μας. Γι αυτό και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και για πρώτη φορά κάνουμε χρήση των κονδυλίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.. Είμαστε πάντα συνεπείς στον σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση των έργων. Στηρίζουμε τη δημόσια υγεία έμπρακτα και με σχέδιο.»

Η κλινική εξυπηρετεί ετησίως πάνω από 11.000 ασθενείς στα Εξωτερικά Ιατρεία και πραγματοποιεί περίπου 2.500 χειρουργικές επεμβάσεις, καλύπτοντας όλο το φάσμα της οφθαλμολογίας με έμφαση σε καταρράκτη, γλαύκωμα, παθήσεις αμφιβληστροειδούς, φλεγμονώδεις νόσους και επείγοντα περιστατικά. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Κλινικής, Καθηγήτρια Σοφία Ανδρούδη «Μέχρι πρόσφατα, η Κλινική λειτουργούσε με σημαντικούς περιορισμούς λόγω απαρχαιωμένου ή μη λειτουργικού εξοπλισμού.

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν το YAG laser, βασικό εργαλείο για τη θεραπεία του δευτερογενούς καταρράκτη, το οποίο, λόγω παλαιότητας άνω των 20 ετών, είχε πλέον τεθεί εκτός λειτουργίας. Αυτό σήμαινε καθυστερήσεις ή ακόμη και αδυναμία παροχής μιας βασικής θεραπείας. Παράλληλα, η έλλειψη σύγχρονης οπτικής βιομετρίας επηρέαζε την ακρίβεια στον σχεδιασμό των επεμβάσεων καταρράκτη. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ασθενείς αναγκάζονταν είτε να περιμένουν είτε να αναζητούν λύσεις εκτός Περιφέρειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ταλαιπωρία και κόστος. Επιπλέον, η χρήση εξοπλισμού μέσω χρησιδανείου οδηγούσε σε αυξημένες δαπάνες, καθώς συνδεόταν με την προμήθεια ιδιαίτερα δαπανηρών αναλώσιμων.

Με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η εικόνα αυτή αλλάζει ουσιαστικά. Δεν πρόκειται απλώς για αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού, αλλά για μια πραγματική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το νέο YAG Laser επιτρέπει την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του δευτερογενούς καταρράκτη, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής της SLT, μιας σύγχρονης, μη επεμβατικής μεθόδου για τη θεραπεία του γλαυκώματος. Η οπτική βιομετρία, από την άλλη, εξασφαλίζει υψηλής ακρίβειας μετρήσεις και καλύτερο σχεδιασμό των επεμβάσεων, με άμεσο αντίκτυπο στο τελικό οπτικό αποτέλεσμα,. Ο αντίκτυπος για τους ασθενείς είναι άμεσος και μετρήσιμος. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο θα ωφελούνται περίπου 1.000 ασθενείς με δευτερογενή καταρράκτη, περίπου 200 ασθενείς με γλαύκωμα μέσω SLT, καθώς και περίπου 2.500 ασθενείς που υποβάλλονται σε προεγχειρητικό έλεγχο για καταρράκτη. Παράλληλα, μειώνονται οι χρόνοι αναμονής, αυξάνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης περιστατικών και βελτιώνεται η ποιότητα των χειρουργικών αποτελεσμάτων. Σημαντικό είναι επίσης ότι επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση των πόρων, με μείωση περιττών δαπανών για το σύστημα υγείας.»

Πέρα από τους αριθμούς, η διαφορά φαίνεται στην πράξη. Όπως σημειώνει η κ Ανδρούδη «ένας ασθενής με δευτερογενή καταρράκτη που μέχρι χθες περίμενε για μήνες ή αναγκαζόταν να μετακινηθεί σε άλλη πόλη, σήμερα μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα, με μια απλή και ανώδυνη διαδικασία λίγων λεπτών. Αντίστοιχα, ένας ασθενής με γλαύκωμα έχει πλέον τη δυνατότητα να υποβληθεί σε θεραπεία με laser, αποφεύγοντας πιο επεμβατικές λύσεις ή μακροχρόνια φαρμακευτική επιβάρυνση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία, ταχύτερη αποκατάσταση της όρασης και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η συμβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι καθοριστική, και ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα , καθώς η επένδυση αυτή δεν αφορά μόνο την αναβάθμιση μιας Κλινικής, αλλά την ενίσχυση της δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την περιοχή» καταλήγει η κ. Ανδρούδη.

Ήδη η προμήθεια του μηχανήματος έκανε τη διαφορά. Ο κ. Jakup Xhoxhi Nezh, κάτοικος Νοτίου Πηλίου, διακομίστηκε από το Νοσοκομείο του Βόλου και χειρουργήθηκε για τραυματικό καταρράκτη. Όπως εξηγεί, «αν δεν υπήρχε αυτός ο εξοπλισμός, θα έπρεπε να πάω σε ιδιωτική κλινική με μεγάλο κόστος. Ευχαριστώ το νοσοκομείο, την Περιφέρεια και τον κ. Κουρέτα που στηρίζουν το έργο των γιατρών».

Σε δήλωση της η Διοικήτρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, Μαίρη Κουτσούμπα, πρόσθεσε: «Η Οφθαλμολογική Κλινική ενισχύθηκε με εξοπλισμό καίριας σημασίας που αλλάζει τα δεδομένα. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη».

Η ενίσχυση της Οφθαλμολογικής Κλινικής, εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, για πρώτη φορά μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-25 (Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) συνολικού προϋπολογισμού 7.253.443,84 ευρώ.