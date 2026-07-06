Νέα θητεία για τη Γαρυφαλλιά Καρυστιανού στο «τιμόνι» του προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας

Η Γαρυφαλλιά Καρυστιανού επανεκλέχθηκε στη θέση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, κατά τη διαδικασία εκλογής του νέου προεδρείου, συγκεντρώνοντας την εμπιστοσύνη του Σώματος για μία ακόμη θητεία.

Στη θέση της αντιπροέδρου εξελέγη από την πλευρά της “Συμπαράταξης” η Νικολέτα Μπασδέκη, ενώ καθήκοντα γραμματέα αναλαμβάνει από τη Λαϊκή Συσπείρωση ο Αριστείδης Λαμπρούλης, ολοκληρώνοντας τη σύνθεση του νέου προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής παρέμεινε με πρόταση του δημάρχου ο Χρήστος Τερζούδης.

Η επανεκλογή της κ. Καρυστιανού σηματοδοτεί τη συνέχιση του έργου της στην προεδρία του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των συνεδριάσεων, την ενίσχυση του θεσμικού διαλόγου και τη λήψη αποφάσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Το νέο προεδρείο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα ζητήματα της καθημερινότητας και της ανάπτυξης της πόλης βρίσκονται στο επίκεντρο.

(*) φωτογραφία από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr