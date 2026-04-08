Νέα καταγγελία για προφυλακισμένο μέλος της οικογένειας Βιλανάκη με τις “χρυσές” λίρες στη Λάρισα

Μια νέα καταγγελία έρχεται στο φως και αφορά προφυλακισμένο μέλος της οικογένειας Bιλανάκη, προσθέτοντας ακόμη ένα κρίκο στην αλυσίδα των υποθέσεων που εξετάζονται από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο «ελληνικό FBI».

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, μάρτυρας είναι ιδιοκτήτης ταξιδιωτικού γραφείου στο Περιστέρι, ο οποίος περιγράφει πώς κατά τους ισχυρισμούς του ενεπλάκη σε σειρά συναλλαγών για αγορά χρυσών λιρών που κατέληξαν σε οικονομική ζημία και, τελικά, σε απειλές.

Όπως αναφέρει, η πρώτη επαφή έγινε μέσω κοινού γνωστού: «Μέσω του επαγγέλματός μου ως ταξιδιωτικός πράκτορας γνωρίζω τον Σ.Π.… ο οποίος μου εκμυστηρεύτηκε ότι σε περιόδους οικονομικής αδυναμίας κατάφερνε να ρευστοποιεί λίρες τις οποίες αγόραζε σε πολύ προσιτή τιμή από τον Βιλανάκη».

Η προοπτική αγοράς λιρών σε χαμηλή τιμή, όπως περιγράφει, τον έπεισε να προχωρήσει: «Μου είπε ότι ο Βιλανάκης μπορούσε να του φέρει λίρες στην πολύ προσιτή τιμή των 250 ευρώ εκάστη… με αποτέλεσμα εγώ να δελεαστώ και να ζητήσω να με φέρει σε επαφή».

Η πρώτη συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στη Γλυφάδα, όπου σύμφωνα με την κατάθεση κατέβαλε 10.000 ευρώ: «Στο ραντεβού που πήγα είχα στην κατοχή μου το ποσό των 10.000 ευρώ… τα οποία και έδωσα στον Βιλανάκη».

Όπως υποστηρίζει, λίγη ώρα αργότερα παρέλαβε τις λίρες: «Επέστρεψε έχοντας στην κατοχή του τις 40 λίρες τις οποίες μου έδωσε… το γεγονός ότι τήρησε τον λόγο του μου δημιούργησε κλίμα εμπιστοσύνης».

Αυτό το «κλίμα εμπιστοσύνης», όπως σημειώνει, ήταν που τον οδήγησε σε δεύτερη, πολύ μεγαλύτερη συναλλαγή: «Μου ζητούσε να του δώσω το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ ώστε να μου εξασφαλίσει λίρες στην ίδια προσιτή τιμή… αποφάσισα να προχωρήσω στην αγορά και άλλων λιρών».

Ωστόσο, εκεί σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του ξεκίνησε η ανατροπή: «Σε αυτό το ραντεβού… του κατέβαλα το ποσό των 50.000 ευρώ… αυτή τη φορά ο Βιλανάκης αποχώρησε με τα χρήματα και δεν επέστρεψε ποτέ για να μου φέρει τις λίρες».

Ακολούθησε, όπως περιγράφει, μια περίοδος συνεχών επικοινωνιών και υποσχέσεων: «Η τηλεφωνική επικοινωνία μας ήταν συχνή… άλλοτε μου έλεγε πως θα μου φέρει τις λίρες και άλλοτε πως θα μου επιστρέψει τα χρήματα».

Σε αυτό το πλαίσιο, φέρεται να του ζητήθηκε και νέο ποσό: «Μου ζήτησε να του καταβάλω εκ νέου το ποσό των 10.000 ευρώ, προκειμένου να έχει ρευστότητα». Ο μάρτυρας αναφέρει ότι ανταποκρίθηκε και σε αυτό το αίτημα, σε συνάντηση στο Μενίδι, χωρίς όμως αποτέλεσμα: «Μπήκε στο αυτοκίνητό του, μου ζήτησε να τον ακολουθήσω… εισήλθε σε ένα σπίτι λέγοντάς μου ότι πάει να φέρει τις λίρες… δεν βγήκε ποτέ».

Το όπλο

Το περιστατικό που, σύμφωνα με την καταγγελία, σηματοδότησε την κορύφωση της υπόθεσης σημειώθηκε στη Μύκονο, όταν ο ίδιος επιχείρησε να ζητήσει εξηγήσεις. «Εκεί του ζήτησα πιο επίμονα να μου πει πότε θα μου δώσει τις λίρες. Τότε ο Βιλανάκης έβγαλε από το ύψος της μέσης του ένα πιστόλι και με απείλησε λέγοντάς μου να ξεχάσω τα λεφτά και τις λίρες και να μην τολμήσω να πάω στην αστυνομία γιατί θα έχω κακά ξεμπερδέματα μαζί του».

Όπως καταθέτει, μετά το περιστατικό αυτό διέκοψε κάθε επικοινωνία: «Φοβούμενος μην μου κάνει κακό δεν επικοινώνησα ξανά μαζί του». Στην ίδια κατάθεση, ο μάρτυρας δηλώνει ότι αναγνωρίζει «ανεπιφύλακτα» το πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται, μέσω σχετικής διαδικασίας με φωτογραφία από αρχεία της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ζητά την ποινική δίωξη «παντός εμπλεκομένου».

Φρίξος Δρακοντίδης (protothema.gr)