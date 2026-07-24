Νέα μεγάλη χασισοφυτεία εντοπίστηκε στην Καλλιπεύκη – Δύο συλλήψεις από τη Δίωξη Ναρκωτικών Λάρισας

Μία ακόμη οργανωμένη χασισοφυτεία σε ορεινή περιοχή του Δήμου Τεμπών αποκάλυψαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, επιβεβαιώνοντας ότι οι ορεινοί όγκοι του Ολύμπου και του Κισσάβου εξακολουθούν να αποτελούν πεδίο δράσης κυκλωμάτων καλλιέργειας κάνναβης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι εντόπισαν στη θέση «Γκουνταμάνη», μεταξύ της Καλλιπεύκης Τεμπών και της Καρυάς Ελασσόνας, φυτεία με 538 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, ανεπτυγμένα σε δύο διαζώματα συνολικής έκτασης περίπου 3,5 στρεμμάτων.

Κατά την έφοδο των αστυνομικών συνελήφθησαν δύο Αλβανοί υπήκοοι, ηλικίας 69 και 26 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Στον χώρο της φυτείας οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης ένα πρόχειρο παράπηγμα που χρησιμοποιούνταν ως κατάλυμα των καλλιεργητών, καθώς και εργαλεία και εξοπλισμό που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της καλλιέργειας, στοιχείο που καταδεικνύει την οργανωμένη λειτουργία της.

Η νέα αυτή υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων επιχειρήσεων των τελευταίων ετών, αναδεικνύοντας ότι η παράνομη καλλιέργεια κάνναβης έχει αποκτήσει ανησυχητικές διαστάσεις στις δυσπρόσιτες περιοχές του νομού Λάρισας. Κάθε καλοκαίρι, οι αστυνομικές αρχές εντοπίζουν στον Όλυμπο και τον Κίσσαβο φυτείες με εκατοντάδες ή και χιλιάδες δενδρύλλια, συνοδευόμενες από αυτοσχέδιες εγκαταστάσεις όπου οι καλλιεργητές διαμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, εκμεταλλευόμενοι τη φυσική κάλυψη που προσφέρει το ορεινό ανάγλυφο.

Η έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πίσω από τη συγκεκριμένη φυτεία βρίσκονται και άλλα πρόσωπα ή οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

kosmoslarissa.gr