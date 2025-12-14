Νέα προσπάθεια αναστήλωσης του κτιρίου Μουσόν από πρόγραμμα της Περιφέρειας

Αφού ξοδεύτηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ από την προηγούμενη δημοτική αρχή Καλογιάννη αλλά το δημοτικό αρχοντικό των οδών Παλαιστίνης και Φαρμακίδου, γνωστότερο ως κτίριο Μουσόν, συνεχίζει να παραμένει στο ίδιο χάλι στο οποίο βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια. Η νυν δημοτική αρχή κάνει τώρα νέα προσπάθεια να καταφέρει να το καταστήσει μουσείο ιστορίας για την πόλη της Λάρισας.

Η αναστήλωση θα χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Θεσσαλία 2021 – 2027” της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων ενέκρινε πρόσφατα την επανάχρησή του.

Το κτίριο Μουσόν βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παλαιστίνης 7, Φαρμακίδου και Λέσβου σε οικόπεδο εμβαδού 529,58 τ.μ., εντός του οποίου βρίσκεται διώροφη οικία αποτελούμενη από υπόγειο εμβαδού 270,98 τμ, ισόγειο εμβαδού 206,75 τμ, πρώτο όροφο εμβαδού 147,37 τμ και δεύτερο όροφο εμβαδού 23,54 τμ.

Η οικοδόμηση του κτηρίου άρχισε το 1929, με προορισμό την στέγαση του ζεύγους Σαλβαδόρ Αβραάμ. Κατά τη διάρκεια της κατοχής επιτάχθηκε από τους Γερμανούς. Μεταπολεμικά το νοίκιασε ο Δήμος για να στεγάσει τις υπηρεσίες του ενώ τη δεκαετία του ’80 το οίκημα, χαρακτηρίστηκε διατηρητέο έργο τέχνης. Για αρκετό διάστημα φιλοξένησε καταστήματα αναψυχής με τo κτήριο να περνάει οριστικά στο Δήμο Λαρισαίων το 2018.

