Νέα ρύθμιση ωφελεί αδικημένους αγρότες αλλά και καταπατητές δημοσίων εκτάσεων – Τι προβλέπει

Σε νομικές αλχημείες οδηγεί η μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αντιρρήσεων από το Κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες. Όπως γράφει η Καθημερινή (Γιώργος Λιάλιος) ρύθμιση σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας επιτρέπει να λάβουν επιδότηση αγρότες, που τα χωράφια τους διεκδικούνται από το Δημόσιο. Με αυτή τη ρύθμιση θα ωφεληθούν αγρότες που πιθανώς αδικήθηκαν από τις δηλώσεις που υπέβαλαν οι δασικές υπηρεσίες. Θα ωφεληθούν όμως και όσοι καταπάτησαν, εκχέρσωσαν και καλλιεργούν δημόσιες –δασικές ή μη– εκτάσεις και θα μπορούν να λάβουν επιδότηση και «συγχωροχάρτι» από πρόστιμα και ποινές.

Η σχετική ρύθμιση μπήκε στο νομοσχέδιο ως τροπολογία και ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα (στον ν. 5302/26). Οπως προβλέπει, μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο, τα αγροτεμάχια που εμφανίζονται με αρχικό ιδιοκτήτη το Δημόσιο και είναι καταχωρισμένα στο σύστημα των επιδοτήσεων (Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβολής Δήλωσης – ΟΣΔΕ) τουλάχιστον τρία χρόνια πριν από τη χρονιά για την οποία διεκδικούν ενίσχυση, τότε «λογίζεται ότι βρίσκονται στη διάθεση του παραγωγού που υπέβαλε ενιαία αίτηση ενίσχυσης». Αυτή η δυνατότητα ισχύει και για αιτήσεις που αφορούν το 2025.

Αναστολή κυρώσεων

Βέβαια, η ρύθμιση διευκρινίζει ότι η διαδικασία αφορά αποκλειστικά την ενίσχυση και όχι την κυριότητα της γης: «Δεν θίγει δικαιώματα τρίτων και δεν συνιστά αναγνώριση ή τεκμήριο κυριότητας», ούτε επηρεάζει τις διαδικασίες οριστικοποίησης ή διόρθωσης των πρώτων εγγραφών του Κτηματολογίου, της κύρωσης των δασικών χαρτών και τις εκκρεμείς δίκες για τη διεκδίκηση εκτάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι όχι μόνο θα λάβουν την επιδότηση που διεκδικούν, αλλά θα ανασταλεί κάθε διοικητικό μέτρο ή κύρωση που έχει επιβάλει εις βάρος τους το Δημόσιο. «Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το πρόβλημα του αυτόματου αποκλεισμού από τις ενισχύσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής των αγροτεμαχίων που ενώ είναι καταχωρισμένα στο ΟΣΔΕ και καλλιεργούνται πραγματικά από παραγωγούς, εμφανίζονται στις μη οριστικοποιημένες πρώτες εγγραφές του Κτηματολογίου ως ακίνητα με αρχικό δικαιούχο το Δημόσιο», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, χωρίς να αναφέρει εκτίμηση του πλήθους των περιπτώσεων που αφορά.

Η τροπολογία έρχεται να επεκτείνει πρόσφατη ρύθμιση (ν. 5293/26, «Κράτος φιλικό στον πολίτη»), σύμφωνα με την οποία όσοι διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας προ της 11ης Ιουνίου 1975 ή της 5ης Ιουνίου 1993 για τα ακίνητα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μπορούν να τα διεκδικήσουν μέσω άσκησης αγωγής, χωρίς το Δημόσιο να προβάλει δικαιώματα.

Το ζήτημα με τη ρύθμιση είναι ότι θέτει στην ίδια βάση έναν νόμιμο ιδιοκτήτη έκτασης, η οποία λανθασμένα διεκδικείται από το Δημόσιο, με έναν καταπατητή, κατά του οποίου έχει στραφεί το Δημόσιο για να προστατεύσει την περιουσία του. Πάντως, η εξέταση των αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες προχωρεί με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να εκκρεμούν αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί έως και μία πενταετία νωρίτερα. Μια τέτοια περίπτωση έφερε πρόσφατα στη Βουλή ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης, υποστηρίζοντας ότι η εξέταση των αντιρρήσεων εκκρεμεί εδώ και μία τριετία.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου στην Καθημερινή)