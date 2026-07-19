Νέα φωτοβολταϊκά έργα με αποθήκευση ενέργειας στο νομό Λάρισας – Σε ποιες περιοχές θα εγκατασταθούν

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιταχύνει την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα να φτάσει περίπου τα 1,5 GW μέσα στο επόμενο έτος και τα 3 GW έως το 2028.

Στο πλαίσιο αυτό, στη Θεσσαλία προωθούνται σημαντικές επενδύσεις. Η εταιρεία ΖΚ5 Μονοπρόσωπη ΙΚΕ αναπτύσσει μονάδα αποθήκευσης ισχύος 100 MW στη θέση «Ναρθάκι» του Δήμου Φαρσάλων, με εγκατεστημένη χωρητικότητα 230,69 MWh και εγγυημένη χωρητικότητα 200 MWh. Στην ίδια περιοχή, η I.C.G. Α.Ε. σχεδιάζει την κατασκευή δεύτερης μονάδας αποθήκευσης στη θέση «Δίλοφο», ισχύος 25 MW και εγκατεστημένης χωρητικότητας 100,3 MWh. Παράλληλα, η AGREEN STORAGE Μονοπρόσωπη ΙΚΕ έχει καταθέσει αίτηση για έργο αποθήκευσης 25 MW στη θέση «Λαρισινόστρατα» του Δήμου Κιλελέρ, με εγκατεστημένη χωρητικότητα 51,5 MWh και εγγυημένη χωρητικότητα 50 MWh.

Επιπλέον, στις αρχές Ιουλίου τέθηκε σε εμπορική λειτουργία στη Θεσσαλία η αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης (merchant battery) της κοινοπραξίας Metlen – Ομίλου Καράτζη, ισχύος 330 MW, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσει η λειτουργία του έργου της ΗΡΩΝ στη Θίσβη Βοιωτίας, ισχύος 162 MW.

Παράλληλα, νέα ενεργειακή επένδυση δρομολογείται και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, καθώς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού με ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Αβρονέρι» της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου, στον Δήμο Τεμπών. Το έργο, που υλοποιείται από την ECOENER HELLAS Μονοπρόσωπη Α.Ε., αφορά φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος 22 MW, συνοδευόμενο από σύστημα αποθήκευσης με εγγυημένη ωφέλιμη χωρητικότητα 18 MWh, το οποίο δεν θα έχει δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο.

Η εγκατάσταση θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 230 στρεμμάτων (229.901 τ.μ.) και θα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά πάνελ, μεταλλικές βάσεις στήριξης, αντιστροφείς τάσης, μετασχηματιστές, προκατασκευασμένους οικίσκους για τη στέγαση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρολογικές υποδομές, όπως καλωδιώσεις και γειώσεις, καθώς και περίφραξη του χώρου.

Το ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης θα αποτελείται από συσσωρευτές ιόντων λιθίου, αμφίδρομους αντιστροφείς DC/AC, μετασχηματιστές και οικίσκο κέντρου ελέγχου, στον οποίο θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος ηλεκτρολογικός, μηχανολογικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή ξεχωριστής περίφραξης για τον σταθμό αποθήκευσης.

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις θα εξασφαλίζεται μέσω υφιστάμενης δασικής οδού, δυτικά του γηπέδου, η οποία θα αναβαθμιστεί σε μήκος περίπου 1,75 χιλιομέτρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές δασικών οδών Γ΄ κατηγορίας, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων. Επιπλέον, θα διαμορφωθεί εσωτερικό οδικό δίκτυο που θα συνδέει όλα τα επιμέρους τμήματα του έργου.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από ypodomes.com)