Νέες αυτόματες ηλεκτρικές ράμπες και σύγχρονες υποδομές για ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών συνεχίζει με συνέπεια τις παρεμβάσεις που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση και την κοινωνική ένταξη, προχωρώντας στην τοποθέτηση νέων αυτόματων ηλεκτρικών ραμπών πρόσβασης στη θάλασσα για τα Άτομα με Αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.), αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις υποδομές της παραλίας.

Οι νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

· Αυτόματη ηλεκτρική ράμπα πρόσβασης στη θάλασσα (Seatrac).

· Ειδικά διαμορφωμένα αποδυτήρια.

· Ντουζιέρα.

· Τουαλέτα για Α.Μ.Ε.Α.

· Κιόσκι σκίασης για την προστασία από τον ήλιο.

Η τοποθέτηση των νέων υποδομών πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Καθαριότητας κ. Γιώργου Νικολάου, ο οποίος παρακολούθησε την εξέλιξη των εργασιών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία ενός δημόσιου χώρου χωρίς αποκλεισμούς.

Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν την προσβασιμότητα των παραλιών του Δήμου, προσφέροντας στα άτομα με κινητικές δυσκολίες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη θάλασσα με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και αυτονομία.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Η πρόσβαση στη θάλασσα αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα όλων. Στον Δήμο Τεμπών εργαζόμαστε καθημερινά ώστε κανένας συμπολίτης και κανένας επισκέπτης να μη στερείται τη δυνατότητα να απολαμβάνει τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας.

Με την εγκατάσταση των νέων αυτόματων ηλεκτρικών ραμπών, των αποδυτηρίων, της τουαλέτας, της ντουζιέρας και του χώρου σκίασης, κάνουμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς έναν Δήμο προσβάσιμο, ανθρώπινο και φιλικό προς όλους.

Η κοινωνία μας κρίνεται από το πώς αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη. Για εμάς, η προσβασιμότητα δεν είναι απλώς μια υποχρέωση· είναι ζήτημα σεβασμού, ισότητας και πολιτισμού.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Νικολάου για την επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών. Παράλληλα, εκφράζω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών, η οποία εργάστηκε με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα για την υλοποίηση του έργου, καθώς και προς τον Ειδικό Συνεργάτη του Δήμου, για την ουσιαστική συμβολή του στον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Η συνεργασία όλων αποδεικνύει ότι, όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και κοινός στόχος, μπορούμε να υλοποιούμε έργα με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα. Συνεχίζουμε με το ίδιο ενδιαφέρον να επενδύουμε σε υποδομές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και καθιστούν τον Δήμο Τεμπών έναν Δήμο ίσων ευκαιριών για όλους.»