Νέες εργασίες στην οδό Γεωργιάδου – Aνακατασκευή πεζοδρομίων έως τις 9 Μαρτίου

Νέες εργασίες πραγματοποιούνται από αύριο Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, στην οδό Γεωργιάδου και αφορούν στην ανακατασκευή πεζοδρομίων.

Πιο αναλυτικά, από το Τμήμα Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι:

Οι εργασίες του έργου “ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ” συνεχίζονται με την μερική ενεργοποίηση του σταδίου Α29 (που αφορά την ανακατασκευή των πεζοδρομίων αριστερά και δεξιά στην οδό Γεωργιάδου – από την οδό Διονύσου έως την οδό Ολύμπου).

Η μερική ενεργοποίηση αφορά τις εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων ΜΟΝΟ της δεξιάς πλευράς της οδού Γεωργιάδου – από την οδό Φιλελλήνων έως την οδό Ολύμπου- κατά τη φορά κίνησης προς τη Νέα Σμύρνη.

Για τους λόγους αυτούς θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 καθ’ όλο το 24ωρο, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2474/Β/26-4-2024 που αφορά τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακού χαρακτήρα) για το παραπάνω έργο.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια των εργασιών του σταδίου Α29, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ με κατεύθυνση από την οδό ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ προς την οδό ΛΟΡ. ΜΑΒΙΛΗ θα γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος 3,50μ έως 4,30μ (τοπική μείωση της λωρίδας κυκλοφορίας από 4,40μ / 4,60μ) , λόγω της στένωσης του οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Φιλελλήνων προς την οδό Λ. Μαβίλη – επιτρέποντας την αριστερή στροφή προς την οδό ΟΛΥΜΠΟΥ δημιουργώντας πρόσθετη λωρίδα πλάτους 3,20μ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην οδό ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην ευρύτερη περιοχή εμφανίζονται στο παρακάτω απόσπασμα:

Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων της δεξιάς πλευράς της οδού Γεωργιάδου (από την ανώνυμη οδό έως την οδό Φιλελλήνων) κατά τη φορά κίνησης προς τη Νέα Σμύρνη.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο είναι προϋπολογισμού 3.750.765,21 €. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” και στο έργο “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”.