Νέες ρυθμίσεις κυκλοφορίας για την παράκαμψη των μπλόκων

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερες αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από ώρα 15:00’ σήμερα (13-12-2025) αίρονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν ανακοινωθεί την 05-12-2025 και από την ίδια ώρα σήμερα (15:00’ της 13-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΕΠΙ ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

Είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

Είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 341+020).

Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 341+020) όπου θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.



Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους θα εκτρέπονται:

είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 341+020),

είτε στον Α/Κ Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686), και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)

Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 341+020) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918).



ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που θα κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα ΙΚΕΑ) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.