Νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι στον Δήμο Ελασσόνας

Με απόφαση του Δημάρχου Ελασσόνας, κ. Νικολάου Γάτσα, η οποία εκδόθηκε χθες ορίζεται το νέο διοικητικό σχήμα του Δήμου.
Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι αναλαμβάνουν καθήκοντα από την 1η Μαρτίου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027.
Σύμφωνα με την απόφαση, το σχήμα των Αντιδημάρχων διαμορφώνεται ως εξής:
- Καρανίκας Δημήτριος: Προγραμματισμού, Πολεοδομίας & Ακίνητης Περιουσίας (Άμισθος). Θα αναπληρώνει επίσης τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας του.
- Καρκαβανίδου – Σκρέτα Ευφροσύνη: Κοινωνικής Πρόνοιας (με ευθύνη για προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» και το Κέντρο Κοινότητας).
- Έξαρχος Κωνσταντίνος: Τεχνικών Έργων.
- Δραγατσίκης Ιωάννης: Αθλητισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας και Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
- Τσιατσίκας Δημήτριος: Καθαριότητας και Αγροτικής Οδοποιίας Νοτίου Τομέα (Δ.Ε. Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Αντιχασίων, Βερδικούσιας, Ποταμιάς).
- Κωσταφάκας Θωμάς: Πρασίνου και Αγροτικής Οδοποιίας Βορείου Τομέα (Δ.Ε. Λιβαδίου, Σαρανταπόρου, Ολύμπου, Καρυάς).
- Γκουτζαμάνης Ευάγγελος: Άρδευσης.
- Γκουγκουλή Παρασκευή: Παιδείας, Ισότητας και Νεολαίας.
- Δημουλάς Αστέριος: Πολιτισμού (Άμισθος), με ειδική μέριμνα για την ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων.
- Δήμκος Κωνσταντίνος: Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας & Δημοτικής Αστυνομίας.
Για το ίδιο χρονικό διάστημα, ορίστηκαν δύο Εντεταλμένοι Σύμβουλοι:
- Αναγνωστούλης Σταύρος: Για θέματα Υγείας.
- Κατσιούρας Γεώργιος: Για θέματα Πολιτικής Προστασίας.
Ανδρέας Νικούλης (elassona884.gr)