Ο Δήμος Λαρισαίων ενισχύεται με νέους συμβασιούχους – Υποδέχθηκε 78 υπαλλήλους

Στην πρόσληψη 78 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Αμαξοστασίου και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προχώρησε ο Δήμος Λαρισαίων.

Τους νέους υπαλλήλους καλωσόρισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, μαζί με τους Αντιδημάρχους Διοίκησης, κ. Αριστείδη Καρτσαφλέκη και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Δημήτρη Λεωνιδάκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για προσλήψεις ορισμένου χρόνου (8 μήνες) για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του τμήματος Συντήρησης Οχημάτων και Μέσων Καθαριότητας και Λοιπού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου, καθώς και για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Τμήματος Αποκομιδής και Οδοκαθαρισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, βάσει της ΣΟΧ1/2026.

Οι ειδικότητες των προσληφθέντων αφορούν, μεταξύ άλλων, σε υπαλλήλους καθαριότητας εξωτερικών χώρων, οδηγούς, συνοδούς απορριμματοφόρων, χειριστών μηχανημάτων έργου.