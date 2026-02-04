Νέος κύκλος αντιπαράθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα δημοτικά Τέλη

Επανήλθε στη χθεσινoβραδινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, το θέμα του κόστους των δημοτικών τελών με αφορμή την έκθεση απολογισμού εσόδων – εξόδων για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2025.

Δεν έλλειψαν οι αντιπαραθέσεις: Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών – Τουρισμού και Εξωστρέφειας, Φώτης Τζατζάκης, ανέφερε πως σύμφωνα με τα στοιχεία από τα ανταποδοτικά προέκυψαν έσοδα ύψους 21 εκ. ευρώ, ενώ οι τιμολογιακές δαπάνες ανήλθαν στα 19 εκ. ευρώ, για να δεχτεί βροχή ερωτήσεων από τους δημοτικούς συμβούλους, Παναγιώτη Νταή και Θάνο Αδαμόπουλο.

«Αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρμογή θα μας έλειπαν 3 εκ. ευρώ σε σχέση με τις δαπάνες. Η απόφασή μας ήταν λοιπόν απολύτως αναγκαία, ανέφερε ο κ. Τζατζάκης.

«Ληστρικές» χαρακτήρισε τις αυξήσεις στα ανταποδοτικά ο κ. Νταής, ενώ ο Δημήτρης Δεληγιάννης, επικεφαλής της «Συμπαράταξης», στάθηκε στο πλεόνασμα τονίζοντας: «Η πραγματικότητα είναι πως η χρονιά έκλεισε με 2 εκ. ευρώ, είστε υπόλογοι για το πλεόνασμα αυτό…».

Ο επικεφαλής του ΚΚΕ (ΛΑΣΥ), Πέτρος Κρίκης, έκανε λόγο για «ένταση της φορολεηλασίας» και καλώντας σε αποφάσεις για την αξιοποίηση του πλεονάσματος, με παράλληλη μείωση των ανταποδοτικών τελών.

Από την πλευρά του ο πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών, νυν αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης, Αχιλλέα Κέλλας, κάλεσε τη «Συμπαράταξη» να ζητήσει συγγνώμη «για την τοξικότητα και τις αμφιβολίες που διασπείρει στην πόλη», τονίζοντας ότι «δικαιώθηκε η επιλογή της δημοτικής αρχής για να κρατήσει όρθια την πόλη»

Τέλος ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος, κλείνοντας το θέμα, ανέφερε ότι οι πολίτες πλέον “δεν τσιμπάνε” μπρος στην κινδυνολογία που επιλέγουν κάποιοι», προσθέτοντας ότι η δημοτική αρχή σταθεροποίησε τα οικονομικά του Δήμου Λαρισαίων.

Η έκθεση απολογισμού εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

kosmoslarissa.gr