Νέος υπερσύγχρονος εξοπλισμός από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Αγγειοχειρουργική του ΠΓΝΛ

«Για πρώτη φορά από την ίδρυσή της το 2006, η αγγειοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, αποκτά δικό της σύγχρονο εξειδικευμένο αγγειοχειρουργικό ακτινοσκοπικό σύστημα, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Γεγονός που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις δυνατότητες διάγνωσης και θεραπείας ασθενών με αγγειακές παθήσεις στην Κεντρική Ελλάδα».

Αυτό επισημαίνει ο επικεφαλής καθηγητής του τμήματος Μ. Ματσάγκας, ο οποίος σημείωσε ότι η προμήθεια του εξοπλισμού είναι αποτέλεσμα μιας άμεσης και εποικοδομητικής συνεργασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, η Διεύθυνση της κλινικής ζήτησε συνάντηση με τον κ. Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα και με ιδιαίτερη διάθεση συνεργασίας, άκουσε τις ανάγκες της κλινικής. Μετά την αναλυτική παρουσίαση των ελλείψεων και των αναγκών, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δρομολογηθεί η χρηματοδότηση του απαραίτητου εξοπλισμού, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας της Περιφέρειας για την αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας της Θεσσαλίας.

Ο Καθηγητής κ. Ματσάγκας είναι σαφής: «Η αναγκαιότητα της προμήθειας ήταν ιδιαίτερα επιτακτική. Το νοσοκομείο ποτέ δεν είχε αποκτήσει αντίστοιχο μηχάνημα. Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνταν με παλαιότερο εξοπλισμό, ο οποίος είχε παραχωρηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς μέσω του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δεν διέθετε δυνατότητες τρισδιάστατης απεικόνισης, ενώ παλαιότερο δωρηθέν μηχάνημα παρέμενε πλέον εκτός χρήσης. Παράλληλα, τα φορητά ακτινοσκοπικά μηχανήματα άλλων χειρουργικών ειδικοτήτων δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων ενδαγγειακών αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων».

Να σημειωθεί ότι η Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική αποτελεί τη μοναδική Αγγειοχειρουργική Κλινική της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας που εφημερεύει σε καθημερινή βάση, 365 ημέρες τον χρόνο, αντιμετωπίζοντας το σύνολο των επειγόντων και εκλεκτικών αγγειοχειρουργικών περιστατικών της Θεσσαλίας και μεγάλου μέρους της Κεντρικής Ελλάδας. Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αναφοράς της χώρας για πολύπλοκες ενδαγγειακές επεμβάσεις της αορτής και άλλων αγγειακών παθήσεων, με ιδιαίτερα υψηλή χειρουργική, εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα.

Με την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, η πανεπιστημιακή κλινική αποκτά πλέον τα απαραίτητα μέσα για την ασφαλέστερη και ακριβέστερη εκτέλεση σύνθετων ενδαγγειακών επεμβάσεων, με σημαντική μείωση της έκθεσης σε ακτινοβολία και της χρήσης σκιαγραφικών, καλύτερη απεικόνιση, μικρότερη διάρκεια επεμβάσεων και δυνατότητα αντιμετώπισης ακόμη πιο απαιτητικών περιστατικών.

Σύμφωνα με τον πανεπιστημιακό δάσκαλο και επικεφαλής της αγγειοχειρουργικής κλινικής κ. Ματσάγκα: «Η άμεση ανταπόκριση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα αναδεικνύει την ουσιαστική σημασία της συνεργασίας μεταξύ της αυτοδιοίκησης και των δημόσιων δομών υγείας. Με ευαισθησία απέναντι στις πραγματικές ανάγκες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επενδύει σε εξοπλισμό που ενισχύει την ποιότητα της περίθαλψης και συμβάλλει στη βελτίωση της φροντίδας χιλιάδων πολιτών».

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δ. Κουρέτας, μίλησε για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την προτεραιοποίηση της Περιφέρειας, των οποίων βασικός πυλώνας είναι και η Υγεία. «Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής». Ωστόσο, για το συγκεκριμένο εξοπλισμό, τόνισε ότι «τα οφέλη θα είναι άμεσα για τους ασθενείς της Θεσσαλίας και των γύρω περιοχών, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου χωρίς να απαιτείται μετακίνησή τους σε άλλα εξειδικευμένα κέντρα».

Αναφορικά με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, περιλαμβάνει τροχήλατο ψηφιακό ακτινοσκοπικό σύστημα C-arm τελευταίας γενιάς με διεγχειρητική πλοήγηση και δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης, εξειδικευμένη ακτινοδιαπερατή χειρουργική τράπεζα, φορητό υπερηχοτομογράφο αγγειοχειρουργικής χρήσης, σύστημα ενδοαγγειακού υπερήχου (IVUS), αυτόματο εγχυτή διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) για ασφαλή αγγειογραφία σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία, καθώς και σύγχρονο εγχυτή σκιαγραφικού. Ο εξοπλισμός αυτός επιτρέπει υψηλής ακρίβειας απεικόνιση, ασφαλέστερες ενδαγγειακές επεμβάσεις και μειωμένη έκθεση ασθενών και προσωπικού στην ακτινοβολία.

Η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας καλύπτει πλήρως το κόστος του εξοπλισμού με τη δημόσια δαπάνη (ΠΠΑ) να ανέρχεται στο ποσό των 756.400 ευρώ.