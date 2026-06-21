Νέο τροχαίο με αγριογούρουνο στο δρόμο Τυρνάβου – Λάρισας

Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα, από τα πολλά που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον δρόμο Τυρνάβου – Λάρισας, στο ύψος της διασταύρωσης των Δένδρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, διερχόμενο όχημα συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου, ενώ το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ευτυχώς, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της συχνής εμφάνισης αγριογούρουνων στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, καθώς παρόμοια συμβάντα έχουν αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Για τον λόγο αυτό, οι οδηγοί που κινούνται τόσο στον συγκεκριμένο δρόμο όσο και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της περιοχής καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός πως έχουν περάσει περισσότερες από 48 ώρες από το ατύχημα, το νεκρό αγριογούρουνο εξακολουθεί να βρίσκεται στο σημείο. Η άμεση απομάκρυνσή του κρίνεται απαραίτητη, τόσο για λόγους δημόσιας υγιεινής λόγω της έντονης δυσοσμίας, όσο και για την αποφυγή της δυσάρεστης εικόνας που αντικρίζουν καθημερινά οι χιλιάδες διερχόμενοι οδηγοί και επιβάτες.

kosmoslarissa.gr (*Με πληροφορίες από paidis.com)