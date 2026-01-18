Νίκη πάση θυσία για την ΑΕΛ στις 5 μμ με τον Άρη στο AEL f.c. Arena

Στη Λάρισα ανοίγει το δεύτερο πιάτο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την ΑΕΛ Novibet να υποδέχεται τον Άρη (17:00, Cosmote Sport 1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr), σε μια αναμέτρηση με πίεση για αμφότερους και ανάγκη για τρίποντο.

Η ΑΕΛ Novibet προέρχεται από ισοπαλία με ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς στην έδρα της Κηφισιάς έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο, κρατούσε το διπλό μέχρι τα τελευταία λεπτά, όμως τελικά δεν κατάφερε να φύγει με το τρίποντο.

Στη Νεάπολη παρουσίασε σαφώς βελτιωμένη εικόνα και μεγαλύτερη συνοχή, ακολουθώντας ξεκάθαρο πλάνο. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη έδωσε την κατοχή στον αντίπαλο και έψαξε τις στιγμές της στην κόντρα επίθεση, στοιχείο που σε μεγάλο βαθμό της βγήκε στο παιχνίδι.

Παρόλα αυτά, η απώλεια της νίκης την κράτησε στους 10 βαθμούς και, μετά και τη νίκη του Πανσερραϊκού, παραμένει η ομάδα με τις λιγότερες νίκες στο πρωτάθλημα (1), την ώρα που εξακολουθεί να αναζητά το πρώτο της τρίποντο μπροστά στο κοινό της.

Αναλυτικά η αποστολή: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Δεληγιαννίδης, Αποστολάκης, Φεριγκρά, Ηλιάδης, Παντελάκης, Κοσονού, Όλαφσον, Σουρλής, Πέρες, Στάικος, Αντράντα, Σαγάλ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Δημηνίκος, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης ταξιδεύει στη Λάρισα με στόχο να αφήσει πίσω του τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο και να επιστρέψει στη σταθερότητα που έδειξε στα πρώτα παιχνίδια του 2026 απέναντι σε Παναιτωλικό και ΑΕΚ.

Το βάρος πέφτει πλέον αποκλειστικά στο πρωτάθλημα, με τους «κίτρινους» να γνωρίζουν πως κάθε απώλεια βαθμών δυσκολεύει τον στόχο της ευρωπαϊκής εξόδου.

Ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ΑΕΛ θα τους εδραιώσει στην οκτάδα, καθώς βρίσκονται στους 21 βαθμούς, στο +2 από την όγδοη Κηφισιά και στο -4 από τον πέμπτο Παναθηναϊκό.

Δεδομένα θα υπάρξουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το ματς Κυπέλλου κόντρα στους «πράσινους», με τον Μορόν να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έναντι του Καντεβέρε. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μανόλο Χιμένεθ.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Φεριγκρά, Όλαφσον, Σουρλής, Πέρες, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Γαλανόπουλος, Ντουντού, Μορόν.

Διαιτητής: Ζαμπάλας

Βοηθοί: Μωυσιάδης, Κορώνας

Τέταρτος Τσέτσιλας

VAR: Βέργετης, AVAR: Ματσούκας

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Sporfm.gr)