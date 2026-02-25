“Ναι” στις κάμερες από το δημοτικό συμβούλιο – αποφασιστικό βήμα κατά των βανδάλων στα σχολεία της Λάρισας

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε, στη χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση, την εγκατάσταση καμερών στα τοπικά σχολεία για την επιτήρησή τους από επιδρομές βανδάλων όταν οι μαθητές φεύγουν απο το κτίριο.

Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία ικανοποιώντας σχετικά αιτήματα που κατατέθηκαν από το 3ο Γυμνάσιο και το 13ο Λύκειο Λάρισας για την εγκατάσταση καμερών στους εξωτερικούς χώρους των σχολείων.

Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο νομικός υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων Νίκος Γουμενόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση θα γίνει μόνο υπό προϋποθέσεις και με πλήρη συμμόρφωση προς το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ο κ. Γουμενόπουλος ρωτήθηκε από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης κατά πόσο το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου των βανδαλισμών. Στην απάντησή σημείωσε ότι τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, ωστόσο δεν αποτελούν από μόνα τους πανάκεια, υπογραμμίζοντας πως η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από τον σωστό σχεδιασμό, τη σαφή οριοθέτηση της χρήσης τους και τη συνολική στρατηγική πρόληψης.

Νωρίτερα, τις θέσεις της δημοτικής αρχής παρουσίασε ο δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, ο οποίος στην εισήγησή του ανέφερε ότι αποτελεί υποχρέωση του Δήμου η διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σημειώνοντας ότι «η δημοκρατία δεν είναι μονοπώλιο κανενός, είναι δικαίωμα όλων και πλήττεται όταν κάποιοι καταστρέφουν τη δημοτική περιουσία».

Αντιδράσεις για το θέμα των καμερών υπήρξαν απο την πλευρά της αντιπολίτευσης με τον επικεφαλής Δημήτρη Δεληγιάννη να υποστηρίζει ότι το μέτρο εγκυμονεί κυνδίνους για τους μαθητές.

