Να και η φετινή βασίλισσα του Τυρναβίτικου καρναβαλιού – σπουδάζει λογιστική

Μισή Φαρσαλινή, μισή Σαμιώτισσα, αλλά με πολύ αγάπη για τον τόπο που μεγάλωσε, τα Φάρσαλα, η 20χρονη Αναστασία Κόκκαλη θα είναι η φετινή βασίλισσα του Καρναβαλιού την ερχόμενη Κυριακή, που διοργανώνει ο Δήμος Φαρσάλων.

Η Αναστασία που σπουδάζει λογιστική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λατρεύει τη γυμναστική, τις πολεμικές τέχνες που κάνει από μικρή αλλά και τον τόπο της και γι’ αυτό έσπευσε να πάρει μεταγραφή από την Θεσσαλονίκη στη Λάρισα.

Σήμερα, η εντυπωσιακή βασίλισσα του Φαρσαλινού Καρναβαλιού συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου και την αντιδήμαρχο και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Καρναβαλιού κ. Σοφία Χατζηπλή, οι οποίοι την συνεχάρησαν και της ευχήθηκαν καλή επιτυχία.

Η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη για το ότι θα συμμετάσχει στην καρναβαλική παρέλαση, καλώντας όλους τους πολίτες να συμμετέχουν, να περάσουν όμορφα και να το χαρούν.

Υπενθυμίζεται ότι το φετινό θέμα του καρναβαλιού είναι «Ο γύρος του κόσμου με το Φαρσαλινό Καρναβάλι» και προδιαγράφει μια φαντασμαγορική παρέλαση με χρώματα, εικόνες και αναφορές από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς του πλανήτη. Άρματα και ομάδες αναμένεται να αντλήσουν έμπνευση από διεθνή στοιχεία, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό σκηνικό γιορτής στο κέντρο της πόλης, με έντονη συμμετοχή συλλόγων, σχολείων και πολιτών.

Μάλιστα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dimosfarsalon.gr/farsalino-karnavali/μπορείτε να ενημερώνεστε για κάθε τι αφορά στο καρναβάλι που αναμένεται και φέτος να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες στα Φάρσαλα, την ερχόμενη Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου!