Νεκρά δυο αδέρφια στην Κρύα Βρύση Καλαμπάκας από αναθυμιάσεις ξυλόσομπας

Σοκ στην Κρύα Βρύση,στην Καλαμπάκα, καθώς δυο αδέρφια βρέθηκαν νεκρά σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου από αναθυμιάσεις από ξυλόσομπα που είχαν στο σπίτι τους.

Πρόκειται για μία γυναίκα 65 ετών και έναν άνδρα 73 ετών, οι οποίοι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από καπνό, από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση στο σπίτι τους στην Κρύα Βρύση στην Καλαμπάκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάτοικοι του χωριού ανησύχησαν καθώς δεν είχαν δώσει σημεία ζωής και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι εισήλθαν στην οικία και εντόπισαν τα δύο αδέρφια χωρίς τις αισθήσεις τους.

