Νεκρές μάνα και κόρη από φωτιά σε μονοκατοικία στον Βόλο

Φονική πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στον Βόλο, σε παλιά μονοκατοικία στην οδό Σαμοθράκης στη συνοικία Αγ. Παρασκευής, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρές γυναίκες μάνα και κόρη.

Από τη φωτιά κατάφερε να σωθεί ο γιός της ηλικιωμένης που μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι, ενώ εκτιμάται ότι αυτή ξέσπασε από σόμπα αλογόνου όταν άρπαξε φωτιά κουβέρτα που βρίσκονταν κοντά.

Η ηλικιωμένη ήταν 80 χρονών, η κόρη της 60 ετών, ενώ ο γιός της 39 ετών που φέρει εγκαύματα β’ βαθμού στο πρόσωπο και στα χέρια, θα διασωληνωθεί.

