Νοσηλευτές και διασώστες μπαίνουν στα βαρέα ένσημα με ρύθμιση που προωθείται στη Βουλή

Η κυβέρνηση προχωρά στην ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών και διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, μέσω ρύθμισης του υπουργείου Εργασίας που βρίσκεται στην τελική ευθεία. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων στον χώρο της δημόσιας υγείας, το οποίο –όπως επισημαίνεται– έρχεται να αποκαταστήσει μια χρόνια αδικία μεταξύ παλαιών και νέων εργαζομένων.

Η ρύθμιση αφορά όσους εργάζονται στην πρώτη γραμμή υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και αναμένεται να προβλέπει ειδικό επίδομα, αυξημένα συντάξιμα έτη και δυνατότητα συνταξιοδότησης με ευνοϊκότερους όρους. Παράλληλα, θα ρυθμίζονται ζητήματα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εισφορών και διαδοχικής ασφάλισης.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση «σημαντική» για τους εργαζόμενους της δημόσιας υγείας.

