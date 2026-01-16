Νωρίτερα φέτος η τουριστική σεζόν – 10% πάνω οι αεροπορικές θέσεις

Δυναμικά ξεκίνησε το 2026 για τον τουρισμό, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αεροπορικών θέσεων προς την Ελλάδα των μεγάλων αεροπορικών επιχειρήσεων. Όπως σημειώνει η Καθημερινή (Ηλίας Γ. Μπέλλος), ο προγραμματισμός αυτός, όχι μόνο παραπέμπει σε αύξηση των αφίξεων της τάξης του 10% κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά δείχνει και πολύ μεγάλη αύξηση, της τάξης του 13%, από τον Μάρτιο. Ενδειξη ότι η φετινή κυρίως τουριστική σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει σημαντικά νωρίτερα από ό,τι οι προηγούμενες, συνεχίζοντας την πορεία άμβλυνσης της εποχικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Επιπλέον, η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη στις βασικές αγορές από τις οποίες έλκει επισκέπτες η Ελλάδα, όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τις δυναμικά ανερχόμενες τα τελευταία λίγα χρόνια, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Παράλληλα, ο προγραμματισμός αυτός των αεροπορικών εταιρειών δείχνει να είναι πολύ πιο αυξημένος για την Ελλάδα έναντι ανταγωνιστικών χωρών, όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο ότι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις και από την Ελλάδα, αν και σημαντικά χαμηλότερες σε απόλυτα νούμερα, δείχνουν οι επίσης ανερχόμενες τουριστικά αγορές της Μάλτας, της Κροατίας και της Κύπρου.

Οπως εξηγεί μιλώντας στην «Κ» ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) δρ Αρης Ικκος, «σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ο αριθμός θέσεων σε εισερχόμενες πτήσεις παρουσιάζει σημαντική αύξηση (+10%) την τρέχουσα χειμερινή σεζόν. Ιδιαίτερα ο Μάρτιος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση (+13%) από όλους τους μήνες, κάτι που πιθανόν είναι πρώιμη ένδειξη για άλλη μια καλή θερινή σεζόν με ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό για τουρισμό στην Ελλάδα», συμπληρώνει. Επισημαίνει παράλληλα ότι «αν και οι προγραμματισμένες θέσεις τον Μάρτιο είναι ακόμη κυρίως για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η ποσοστιαία αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη (+150%) για τους άλλους –τους παραθεριστικούς– προορισμούς». Τα δεδομένα αυτά βεβαίως της αυξημένης ζήτησης καθιστούν ακόμη επιτακτικότερη «την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών περιλαμβανομένων και αυτών που εξυπηρετούν την εναέρια κυκλοφορία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των πλέον πρόσφατων διαθεσίμων στοιχείων του Air Data Tracker, του ΙΝΣΕΤΕ, που καταγράφει τον προγραμματισμό των αεροπορικών θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις. Καθώς οι αεροπορικές εταιρείες δεν αυξάνουν τις διαθέσιμες θέσεις εάν δεν διαπιστώσουν ζήτηση και δεν έχουν τη σχετική βεβαιότητα ότι θα πετύχουν υψηλές πληρότητες, ενώ παράλληλα προωθούν επιθετικά τα ταξίδια προς τους προορισμούς που κατευθύνονται, ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους πρόδρομους δείκτες για τον τουρισμό.

thessaliaeconomy.gr (απο το ρεπορτάζ του Ηλία Γ. Μπέλλου στην Καθημερινή)