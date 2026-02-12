Ξήλωσαν καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ και έκοψαν το ρεύμα σε περιοχή της Λάρισας – Δύο συλλήψεις

Συνέβη και αυτό σε περιοχή της Λάρισας. Δύο άτομα αφαίρεσαν καλώδιο, μήκους περίπου 15 μέτρων, από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ διακόπτοντας έτσι την παροχή ρεύματος!

Στη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

“Συνελήφθησαν, χθες (11-02-2026) το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, δύο ημεδαποί (61χρονος και 40χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Ειδικότερα, οι δράστες, επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέβησαν σε μη περιφραγμένο χώρο στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και αφού διέκοψαν την ηλεκτροδότηση στην περιοχή, αφαίρεσαν καλώδιο από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, μήκους περίπου (15) μέτρων, το οποίο αποτελούσε τμήμα εξοπλισμού του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Άμεσα αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και τους εντόπισαν.

Κατασχέθηκαν το προαναφερόμενο όχημα, διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και το αφαιρεθέν καλώδιο το οποίο αποδόθηκε σε υπεύθυνο της εταιρείας του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.”