Ξανά στους δρόμους οι αγρότες της Λάρισας – Συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία στις 24 Ιουνίου

Σε νέα τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού μας και μάλιστα μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο.

Παρά τον φόρτο των αγροτικών εργασιών, εν μέσω θερινής περιόδου, βγαίνουν ξανά στους δρόμους με τα τρακτέρ τους την Τετάρτη 24 Ιουνίου (8.30 μ.μ.) στην κεντρική πλατεία της Λάρισας.

Το συλλαλητήριο αποφασίστηκε σε ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων το βράδυ της Πέμπτης, με τη συμμετοχή δεκάδων αγροτών του νομού.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι διεκδικούν:

Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις για όλες τις ζημιές.

Μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής.

Εγγυημένες τιμές που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα.

Έργα αντιπλημμυρικής και αρδευτικής προστασίας.

Στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με ουσιαστικά μέτρα και όχι υποσχέσεις.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr