Ξεκίνησε η ενημέρωση Ντελόπουλου για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ ΑΕΛ

Με τους ιδιοκτήτες της ΠΑΕ ΑΕΛ συναντήθηκε ο επιχειρηματίας Ζήσης Ντελόπουλος μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της ομάδας, προχωρώντας στην υπογραφή συμφωνητικού εμπιστευτικότητας ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την έναρξη της οικονομικής, νομικής και εταιρικής αξιολόγησης της εταιρίας.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου του κ. Ζήση Ντελόπουλου αναφέρονται τα εξής:

“Γνωστοποιείται ότι την 3η Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συνάντηση του κ. Ζήση Ντελόπουλου συνοδευόμενου από τον οικονομολόγο κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου με τους μετόχους της ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET κ.κ. Ιωάννη Νταβέλη και Αχιλλέα Νταβέλη, στο πλαίσιο της επίσημης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του εν λόγω μετοχικού πακέτου.

Στη συνάντηση αναλύθηκαν οι βασικές παράμετροι της εξαγοράς και υπεγράφη χθες, 4 Ιουνίου 2026, Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας (NDA), ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη φάσεως της οικονομικής, νομικής και εταιρικής αξιολόγησης (duediligence) της εταιρίας.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία και τους φιλάθλους της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας, κάθε ουσιώδης εξέλιξη θα ανακοινώνεται έγκαιρα και υπεύθυνα.”