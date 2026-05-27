Ξεκινά και φέτος η «Κατασκήνωση στην Πόλη» – Θέσεις για εκατοντάδες παιδιά και 40 εποχικούς εργαζόμενους

Tο «πράσινο φως» για τη λειτουργία του θερινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης «Κατασκήνωση στην Πόλη» άναψε ο Δήμος Λαρισαίων, προχωρώντας παράλληλα στις διαδικασίες πρόσληψης 40 εργαζομένων ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της φετινής διοργάνωσης.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών, προσφέροντας δημιουργική απασχόληση κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, σε ώρες που διευκολύνουν παράλληλα και τις εργαζόμενες οικογένειες.

Η φετινή «Κατασκήνωση στην Πόλη» θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και θα αναπτυχθεί σε 12 σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικούς χώρους σε ολόκληρο τον Δήμο Λαρισαίων, καλύπτοντας σχεδόν όλες τις συνοικίες της πόλης αλλά και τη Γιάννουλη.

Τρεις περίοδοι λειτουργίας

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις διαδοχικές περιόδους:

από 1 έως 17 Ιουλίου,

από 20 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου,

και από 17 έως 28 Αυγούστου.

Οι δράσεις θα φιλοξενηθούν στα 3ο, 4ο, 5ο, 12ο, 14ο, 16ο, 19ο, 25ο και 33ο Δημοτικά Σχολεία, καθώς και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης, στο 3ο και στο 33ο Νηπιαγωγείο.

Από κολύμβηση και σκάκι μέχρι θεατρικό παιχνίδι και επισκέψεις

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου, τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αθλητικές δράσεις, θεατρικό παιχνίδι, μουσική, εικαστικά, λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες, σκάκι, ζαχαροπλαστική, κολύμβηση, ομαδικά παιχνίδια, εκδρομές και πικ-νικ, αλλά και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Στόχος είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, η ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και της ομαδικότητας, καθώς και η επαφή τους με τη φύση και τον πολιτισμό.

Προσλήψεις 40 ατόμων για τις ανάγκες του προγράμματος

Για την ομαλή λειτουργία της φετινής διοργάνωσης, ο Δήμος Λαρισαίων προχωρά στην πρόσληψη 40 ατόμων με δίμηνες συμβάσεις για το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου.

Οι θέσεις αφορούν παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, γυμναστές, φιλολόγους, βοηθούς βρεφονηπιοκόμων, προσωπικό καθαριότητας, μουσικούς και εικαστικούς, οι οποίοι θα πλαισιώσουν το μόνιμο προσωπικό των παιδικών σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου.

Οι περισσότερες θέσεις αφορούν φιλολόγους (11), ενώ θα προσληφθούν επίσης έξι παιδαγωγοί, έξι νηπιαγωγοί, έξι καθηγητές φυσικής αγωγής, τέσσερις βοηθοί βρεφονηπιοκόμων, τρεις εργαζόμενοι καθαριότητας, δύο μουσικοί και δύο εικαστικοί.

Με την έναρξη των εγγραφών να αναμένεται το επόμενο διάστημα, ο Δήμος Λαρισαίων προετοιμάζεται για ακόμη ένα καλοκαίρι δημιουργικής απασχόλησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατοντάδες παιδιά να περάσουν τις διακοπές τους με παιχνίδι, μάθηση και δημιουργικές εμπειρίες.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr