«Ξεκλειδώνουν» οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων – Νέα διαδικασία για οφειλέτες της Εφορίας

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταβίβαση χιλιάδων ακινήτων που παραμένουν δεσμευμένα λόγω οφειλών προς την Εφορία. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της απόφασης της ΑΑΔΕ που θα ενεργοποιήσει το νέο πλαίσιο, δίνοντας τη δυνατότητα στους οφειλέτες να πωλήσουν κατασχεμένα ακίνητα, να αρθεί η κατάσχεση και μέρος του τιμήματος να κατευθυνθεί στην εξόφληση των χρεών τους προς το Δημόσιο.

Η νέα διαδικασία προβλέπει ότι η άρση της κατάσχεσης θα γίνεται υπό προϋποθέσεις και με υποχρεωτική παρακράτηση μέρους του τιμήματος από τον συμβολαιογράφο υπέρ της ΑΑΔΕ. Το ποσοστό παρακράτησης θα καθορίζεται με βάση τη φορολογική συνέπεια του οφειλέτη και τη δυνατότητα είσπραξης της υπόλοιπης οφειλής, χωρίς όμως να μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του συνολικού χρέους.

Με το ισχύον καθεστώς, πολλές αγοραπωλησίες ακινήτων «παγώνουν», καθώς η κατάσχεση από την Εφορία καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, ακόμη και όταν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής. Η νέα ρύθμιση επιδιώκει να άρει αυτό το αδιέξοδο, επιτρέποντας στο Δημόσιο να εισπράττει άμεσα μέρος των οφειλών, ενώ οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους.

Για να εγκριθεί η άρση της κατάσχεσης, θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών, το τίμημα πώλησης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία του ακινήτου που είχε προσδιοριστεί κατά την κατάσχεση ή, εφόσον η αντικειμενική αξία είναι υψηλότερη, από αυτήν. Σε περιπτώσεις όπου η κατάσχεση έχει επιβληθεί πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια, θα απαιτείται νέα έκθεση εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι εάν το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί υπερβαίνει το τίμημα της πώλησης, θα αποδίδεται στην ΑΑΔΕ ολόκληρο το ποσό της συναλλαγής, ενώ η κατάσχεση θα αίρεται αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Η νέα ρύθμιση περιλαμβάνει ακόμη διευκολύνσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων που έχουν αποκτηθεί μέσω κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής. Στις περιπτώσεις αυτές θα επιτρέπεται η σύνταξη και μεταγραφή των σχετικών συμβολαίων, εφόσον ο συμβολαιογράφος παρακρατεί από το τίμημα το προβλεπόμενο ποσό και το αποδίδει στη φορολογική διοίκηση.

Με το νέο σύστημα, η κυβέρνηση επιδιώκει να επιταχύνει τις μεταβιβάσεις δεσμευμένων ακινήτων, να ενισχύσει την εισπραξιμότητα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και να δώσει μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες λόγω της στεγαστικής κρίσης.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr