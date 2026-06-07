Ξενία Πλαταμώνα: Στην τελική ευθεία η υπογραφή συμβάσεων για την «αναγέννηση» του

Ένα σημαντικό βήμα για την αναβίωση ενός από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του Πλαταμώνα βρίσκεται προ των πυλών, καθώς η διαδικασία αξιοποίησης του Ξενία εισέρχεται στην τελική της φάση με την υπογραφή των απαραίτητων συμβάσεων να αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Το ιστορικό συγκρότημα, που δεσπόζει σε ένα από τα ομορφότερα σημεία του Πλαταμώνα, αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή και εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ανάδειξης της δημόσιας τουριστικής περιουσίας. Η ολοκλήρωση των συμβατικών διαδικασιών ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση επενδύσεων που αναμένεται να αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής και να δώσουν νέα αναπτυξιακή ώθηση στην τοπική οικονομία.

Με την υπογραφή των συμβάσεων να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, το ιστορικό Ξενία φαίνεται πως ετοιμάζεται να αποκτήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στον τουριστικό χάρτη της περιοχής, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα του Πλαταμώνα.

Θοδωρής Σταμούλης, kosmoslarissa.gr







