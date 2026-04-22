Οικία Αλεξάνδρου: Η ιδιοκτήτρια εταιρεία “Ματθαίου” απαντά και δεν κρύβει την πρόθεσή της να κατεδαφίσει το ιστορικό ακίνητο

Τη δική της θέση για την πολυσυζητημένη Οικία Αλεξάνδρου, στην οδό Παπακυριαζή, για την οποία έχει σηκωθεί τείχος προστασίας από πλήθος φορέων της πόλης ώστε να κηρυχθεί διατηρητέα, δίνει για πρώτη φορά δημοσίως η κατασκευαστική εταιρεία “Ματθαίου” στην οποία ανήκει το ακίνητο.

Η εταιρεία παρουσιάζει πλήθος εγγράφων σχετικά με την πορεία της υπόθεσης και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της μέσω της ένστασης που υπέβαλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το οποίο έχει κηρύξει το οίκημα ως διατηρητέο.

Πουθενά όμως δεν αναφέρει ότι είναι στις προθέσεις της να διατηρήσει το ακίνητο στη σημερινή του μορφή – παρόλο που κάθε τόσο αυτό αποξηλώνεται με αποτέλεσμα να έχει εξαφανιστεί η περίτεχνη εξώπορτα, τα κάγκελα, και άλλα πολύτιμα διακοσμήματα από το εσωτερικό του.

Επομένως εκείνο που συνάγεται είναι ότι η εταιρεία Ματθαίου επιθυμεί να κερδίσει την ένσταση ώστε να μπορέσει να κατεδαφίσει το σπίτι και να αξιοποίησει το οικόπεδο …

Κώστας Τόλης kosmoslarissa.gr

Δείτε τι αναφέρει:

«Το τελευταίο διάστημα εξελίσσεται μια οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια επηρεασμού της διαδικασίας χαρακτηρισμού της «Οικίας Αλεξάνδρου» ως διατηρητέας.

Η εταιρεία μας, ως νόμιμη ιδιοκτήτρια, οφείλει απέναντι στην κοινωνία της Λάρισας να τοποθετηθεί με σαφήνεια, καθότι η διαφάνεια αποτελεί προϋπόθεση κάθε δημόσιας συζήτησης, θέτουμε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου το σύνολο των σχετικών εγγράφων.

Καθιστούμε γνωστό ότι η εταιρεία μας βρίσκεται σε ενεργή δικαστική διαμάχη με τον, πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λάρισας, κ. Ν. Κανέλλο, (Αγωγή Αποζημίωσης Πρωτοδικείο Λάρισας με αρ. καταχώρησης ΑΚ 256/26), ο οποίος, παρά την υποχρέωσή του να απέχει λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, από κάθε τοποθέτηση, παρουσία, ενέργεια που αφορά στην εταιρεία μας (άρθρο 7 του Ν. 2690/1999, άρθρο 16 ΚΠΔ και άρθρο 57 ΚΠολΔ), εξακολουθεί να παρεμβαίνει ενεργά στη δημόσια συζήτηση και στη διαμόρφωση απόψεων σχετικά με το θέμα μας. Υπογραμμίζουμε ότι στο αίτημά μας για τη χορήγηση εγγράφων (ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ) (εδώ link pdf 4) προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων (κ. Κανέλλο), τα οποία όφειλαν να μας παρασχεθούν, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Επισημαίνουμε ότι η αιτιολογική έκθεση της ΔΑΟΚΑ, που εισηγείται την διατήρηση του κτηρίου, (ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) (εδώ link pdf 3) αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και όχι οριστική απόφαση. Παρά ταύτα, παρουσιάστηκε ως τελεσίδικη κρίση, δημιουργώντας εσφαλμένες εντυπώσεις σε πολίτες, φορείς και πολιτικά πρόσωπα και αλλοιώνοντας τον δημόσιο διάλογο.

Η τεκμηριωμένη και επιστημονικά άρτια ένσταση (υποβολή αντιρρήσεων) της εταιρείας μας (ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) (εδώ link pdf 5), βασισμένη σε πραγματικά και αντικειμενικά δεδομένα, έχει υποβαθμιστεί στη δημόσια συζήτηση, λόγω της διακίνησης ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών. Η εξέλιξη αυτή δεν συνάδει με την πραγματική ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που έχουμε καταθέσει.

Τονίζουμε ότι το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Λάρισας, κατόπιν αυτοψίας (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ) (εδώ link pdf 1), καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ) (εδώ link pdf 2), επίσης μετά από επιτόπια εξέταση, έχουν εγκρίνει την κατεδάφιση του κτιρίου με πλήρη, σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση. Αντιθέτως, η εισήγηση της ΔΑΟΚΑ υπέρ της διατήρησης δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αυτοψία, φέρει πλημμελή αιτιολόγηση, γεγονός που εγείρει εύλογα ερωτήματα.

Τίθενται, συνεπώς, εύλογα ερωτήματα: γιατί αποσιωπώνται κρίσιμα δεδομένα; γιατί υποβαθμίζονται θεσμικές αποφάσεις; και για ποιο λόγο επιχειρείται η ανατροπή τους μέσω δημόσιων παρεμβάσεων που δεν στηρίζονται σε πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση;

Επικροτούμε την παρέμβαση του βουλευτή Λάρισας κ. Χαρακόπουλου, ο οποίος ζήτησε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επίσπευση της διαδικασίας και την αυστηρή τήρηση των κριτηρίων που διέπουν τον χαρακτηρισμό ενός κτιρίου ως διατηρητέου από τα αρμόδια όργανα, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις και επιρροές.

Στην κείμενη νομοθεσία ορίζεται ρητά ότι ο χαρακτηρισμός ενός κτιρίου οφείλει να βασίζεται αποκλειστικά σε επιστημονικά κριτήρια, χωρίς πιέσεις, χωρίς παραπληροφόρηση και χωρίς προσωπικές σκοπιμότητες.

Καλούμε τον τεχνικό κόσμο της πόλης και κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει γνώση των παραπάνω σχετικών εγγράφων (δεδομένα) και να τοποθετηθεί υπεύθυνα».