Οικία Αλεξάνδρου: Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας μεταξύ των φορέων που υπογράφουν την πρωτοβουλία διάσωσης

Συνεχίζεται η κινητοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων της Λάρισας, με στόχο τη διάσωση της «Οικίας Αλεξάνδρου», όπως και η συλλογή υπογραφών στο ψήφισμα υπέρ του χαρακτηρισμού του ιστορικού κτηρίου ως διατηρητέου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρωτοβουλία συνυπογράφει πλέον και ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας και όταν ολοκληρωθεί η δημόσια διαδικασία συλλογής υπογραφών, το ψήφισμα αναμένεται να κατατεθεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), το οποίο θα λάβει την τελική απόφαση για την τύχη του κτηρίου.

Οι φορείς υπογραμμίζουν ότι η «Οικία Αλεξάνδρου» αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα της αστικής αρχιτεκτονικής της πόλης και κρίσιμο κομμάτι της ιστορικής της μνήμης, τονίζοντας ότι η διάσωσή της συνδέεται άμεσα με την προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας της Λάρισας.

Οι φορείς που μέχρι στιγμής συνυπογράφουν την πρωτοβουλία είναι οι εξής:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ

ΛΑΡΙΣΑΙΟΙ ΦΙΛΟΙ ΦΙΛΟΛΑΟΥ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΘΡΑΚΑ”

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΠΟΚΕΛ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ “8”

ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr