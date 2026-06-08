Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου τελείται η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού Γιώργου Σουφλιά, με την οικογένειά του να ζητά αντί στεφάνων να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του. Στην κηδεία παρίσταται και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Κοιμητήριο Παπάγου), όπου συγγενείς, φίλοι και πολιτικά πρόσωπα αποχαιρετούν τον πρώην υπουργό, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 85 ετών την περασμένη Παρασκευή. Τραγικές φιγούρες οι δύο κόρες και η σύζυγός του Γιώργου Σουφλιά, οι οποίες είναι συντετριμμένες από την απώλειά του.

Το παρών έδωσαν ο Κώστας Σκρέκας, ο Κωστής Χατζηδάκης, η Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, η Νίκη Κεραμέως, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Αντώνης Αντωνιάδης και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, οι δωρεές εις μνήμην του θα κατατεθούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού», αντί στεφάνων. Ο Γιώργος Σουφλιάς είχε διατελέσει επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στην πολιτική και κυβερνητική πορεία της παράταξης.

Η πολιτική σταδιοδρομία του Γιώργου Σουφλιά

Η κοινοβουλευτική του διαδρομή ξεκίνησε αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση, το 1974, όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά την επανεκλογή του το 1977, άνοιξε ο δρόμος για την αξιοποίησή του σε κυβερνητικά σχήματα, αναλαμβάνοντας αρχικά τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη συνέχεια του Υφυπουργού Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.

Το 1989 σηματοδότησε την είσοδό του σε υπουργικό θώκο, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη. Η περίοδος 1990-1993 υπήρξε ιδιαίτερα πυκνή για τον ίδιο, καθώς υπηρέτησε διαδοχικά σε κορυφαία υπουργεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, διατελώντας Υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας. Η ισχυρή του παρουσία στο κόμμα τον οδήγησε το 1997 να διεκδικήσει την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας στο 4ο συνέδριο, σε μια αναμέτρηση που ωστόσο απέβη ανεπιτυχής.

Η σχέση του με την παράταξη πέρασε από δοκιμασίες, καθώς το 1998 διαγράφηκε από το κόμμα, για να επανενταχθεί τελικά το 2001. Στις βουλευτικές εκλογές του 2004 σημειώθηκε μια αλλαγή στην εκλογική του βάση, αφού δεν εξελέγη στη Λάρισα όπως στο παρελθόν, αλλά εισήλθε στη Βουλή μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Από τον Μάρτιο του 2004 έως και τον Οκτώβριο του 2009, ο Γιώργος Σουφλιάς ταυτίστηκε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), παραμένοντας επικεφαλής του τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.

Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 εξελέγη βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, την επόμενη των εκλογών όμως ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική.

Δείτε εικόνες από την κηδεία του Γιώργου Σουφλιά:

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Φάνη Πάλλη – Πετραλιά (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Κωστής Χατζηδάκης / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Νίκη Κεραμέως (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Αντώνης Αντωνιάδης / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Οι δύο κόρες και η σύζυγος του Γιώργου Σουφλιά (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Οι δύο κόρες και η σύζυγος του Γιώργου Σουφλιά (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Οι δύο κόρες και η σύζυγος του Γιώργου Σουφλιά (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)