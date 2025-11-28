Οικοδομικές άδειες θα εκδίδει το κτηματολόγιο

Τα κτηματολογικά γραφεία θα είναι οι νέες πολεοδοµίες. Αυτό προβλέπει νοµοθέτηµα για την επαναφορά στο κεντρικό κράτος της αρµοδιότητας έκδοσης οικοδοµικών αδειών, το οποίο παρουσιάστηκε χθες στο υπουργικό συµβούλιο. Όπως γράφει η Καθημερινή (Γιώργος Λιάλιος) οι υπηρεσίες δόµησης θα απορροφηθούν από το Εθνικό Κτηµατολόγιο µέσα σε έναν νέο οργανισµό, ο οποίος θα διαχειρίζεται ταυτόχρονα τη βάση δεδοµένων για την ιδιοκτησία στη χώρα µας και θα αδειοδοτεί τη δόµηση.

Σύµφωνα µε τα όσα ανακοινώθηκαν χθες, ο νέος φορέας θα ονοµάζεται «Εθνικός Οργανισµός Κτηµατολογίου και Ελέγχου ∆όµησης» (ΕΟΚΕ∆). Και θα βασίζεται στη σηµερινή δοµή του Εθνικού Κτηµατολογίου, δηλαδή 20 περιφερειακά και 77 τοπικά γραφεία (που θα ονοµαστούν περιφερειακά και τοπικά κέντρα δόµησης).

Οσον αφορά τις αρµοδιότητες, ο νέος φορέας θα αποσπάσει από τους δήµους ό,τι είχε αποµείνει σχετικά µε την έκδοση οικοδοµικών αδειών: την έκδοση βεβαιώσεων όρων δόµησης και προεγκρίσεων (υποχρεωτικές µόνο για τα µεγάλα κτίρια), την τυπική αρµοδιότητα της έκδοσης οικοδοµικών αδειών, τον έλεγχο κατασκευών και γενικά την τήρηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Υπενθυµίζεται ότι εδώ και αρκετά χρόνια οι οικοδοµικές άδειες εκδίδονται αυτόµατα, µέσω µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας την οποία ελέγχει το Τεχνικό Επιµελητήριο και µε την ευθύνη του ιδιώτη µηχανικού, χωρίς την εµπλοκή της πολεοδοµίας.

Ο νέος οργανισµός θα έχει έναν κεντρικό διοικητή (κατά το πρότυπο φορέων όπως ο ΕΦΚΑ και η ∆ΥΠΑ), καθώς και δύο υποδιοικητές: έναν για τα θέµατα κτηµατολογίου και έναν για τα θέµατα δόµησης. Ο φορέας θα απορροφήσει το σηµερινό προσωπικό των πολεοδοµιών, καθώς είναι προφανές ότι το προσωπικό των κτηµατολογικών γραφείων δεν έχει καµία σχέση µε τα πολεοδοµικά ζητήµατα.

Η συγχώνευση των δύο φορέων είναι η κατάληξη της σφοδρής διαµάχης ανάµεσα στους δήµους από τη µια πλευρά και στο υπουργείο Περιβάλλοντος και το Τεχνικό Επιµελητήριο από την άλλη, µε αφορµή τις παρεµβάσεις δηµάρχων για την ανάσχεση της δόµησης µε τη χρήση των κινήτρων του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού. Οι δήµαρχοι είχαν διατάξει τις πολεοδοµίες, που τυπικά υπάγονται στους δήµους, να µην εκδίδουν τέτοιες άδειες, υποστηρίζοντας ότι οφείλουν να προασπίσουν το πολεοδοµικό κεκτηµένο. Το γεγονός αυτό τους οδήγησε σε ανοιχτή σύγκρουση µε το υπουργείο και τον κατασκευαστικό κλάδο. Πάντως, το υπουργείο Περιβάλλοντος επικαλέστηκε χθες απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, µε την οποία ακυρώθηκε ως αντι-συνταγµατική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου Αθηναίων να παύσει την έκδοση αδειών µε τη χρήση κινήτρων.

Οι δήµοι, σύµφωνα µε τις χθεσινές ανακοινώσεις, θα διατηρήσουν τις αρµοδιότητες εκείνες που σχετίζονται µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, όπως η εκπόνηση και παρακολούθηση πολεοδοµικών µελετών, αναπλάσεων και επεκτάσεων των σχεδίων πόλης, τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων και τη σύνταξη πράξεων εφαρµογής. Να σηµειωθεί ότι οι δήµοι δεν έχουν πια την ευθύνη εκπόνησης πολεοδοµικών σχεδίων (η εκπόνηση των οποίων ανατέθηκε κεντρικά από το υπουργείο Περιβάλλοντος µέσω του ΤΕΕ) αλλά ούτε και αποφασιστικό ρόλο σε αυτά, καθώς οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Το ΥΠΕΝ έχει επίσης πάρει τον έλεγχο των σηµειακών ή ευρύτερων τροποποιήσεων του σχεδίου πόλης µέσω της εκπόνησης Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, στα οποία επίσης οι δήµοι έχουν «διακοσµητικό» ρόλο.

Τέλος, σύµφωνα µε τις χθεσινές ανακοινώσεις, θα υπάρξουν και αλλαγές τόσο στον τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών, όσο και στους πολεοδοµικούς ελέγχους, οι οποίοι δεν πραγµατοποιούνται σήµερα ούτε δειγµατοληπτικά. Θα δηµιουργηθεί λοιπόν ένα «µητρώο ανεξάρτητων ελεγκτών δόµησης» (διαφορετικό προφανώς από το υφιστάµενο σήµερα µητρώο ελεγκτών δόµησης) που θα ελέγχει υποχρεωτικά όλες τις άδειες πριν από την έναρξη εργασιών. Παράλληλα, θα γίνει χρήση… τεχνητής νοηµοσύνης για τον εντοπισµό των αδειών που χρειάζονται προτεραιότητα στον έλεγχο (καθώς η «συµβατική» νοηµοσύνη δεν δείχνει να επαρκεί).

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου στην Καθημερινή)