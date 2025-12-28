Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια στο Μακρυχώρι (βίντεο)

Τις μπάρες των διοδίων στο Μακρυχώρι άνοιξαν το μεσημέρι της Κυριακής οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης που έχουν ανακοινώσει για τις επόμενες ημέρες.

Συμπληρώνοντας ένα μήνα στους δρόμους μοίρασαν προϊόντα (όσπρια) στους διερχόμενους οδηγούς.

Την Δευτέρα 29 Δεκέμβρη στις 16.00 θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων και στη συνέχεια θα μπούνε στην πόλη της Λάρισας με τρακτέρ. Μάλιστα τη μέρα αυτή συμπληρώνονται 30 ημέρες του μπλόκου και σε αυτό το πλαίσιο θα μοιράσουν πλατιά ανακοίνωση, με την οποία θα καλούν τους κατοίκους της Λάρισας σε περαιτέρω ενίσχυση του αγώνα και των αιτημάτων τους.

– Την Τετάρτη 31 Δεκέμβρη, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, υποδέχονται τον νέο χρόνο στο μπλόκο και καλούν τους αγρότες με τις οικογένειές τους, καθώς και τον λαό της περιοχής να παραβρεθούν στον χώρο του μπλόκου.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από 902.gr)