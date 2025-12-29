Οι αγρότες έκλεισαν και την παλιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου

Στο κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών προχωρούν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας.

Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα αγρότες από τη Λάρισα προχώρησαν στο κλείσιμο της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας – Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης του Κιλελέρ.

Πρόκειται για παρακαμπτήριο δρόμο που εξυπηρετούσε μέχρι σήμερα οδηγούς οι οποίοι κινούνταν στην ΠΑΘΕ και επιδίωκαν να παρακάμψουν το μπλόκο της Νίκαιας.

Σύμφωνα με όσα έχουν προαναγγείλει οι αγρότες, ο δρόμος θα ανοίξει στις 7 το απόγευμα.

Με αυτά τα δεδομένα, η Τροχαία προχωρά σε αναπροσαρμογή του σχεδιασμού, που συνεπάγεται – μοιραία- ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις για όσους κινούνται στην ΠΑΘΕ αυτές τις ώρες.

Θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ μέσα στην πόλη της Λάρισας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από protothema.gr)