Οι αγρότες έξω από το δικαστικό μέγαρο για να συμπαρασταθούν στους συναδέλφους τους

Έφτασαν πριν λίγο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας οι τρεις αγρότες που συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα αγροτικά μπλόκα του Πλατυκάμπου και της Νίκαιας.

Έξω από το Τμήμα Μεταγωγών αλλά και μπροστά στο Μέγαρο είναι συγκεντρωμένοι δεκάδες συνάδελφοί τους για να τους στηρίξουν.

Θυμίζουμε πως οι συλληφθέντες στα χθεσινά επεισόδια της Νίκαιας είναι τρεις, ανάμεσά τους ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος που τραυματίστηκε και νοσηλεύεται.

Δείτε φωτογραφίες που κατέγραψε το tinealarissa:

tinealarissa.gr