Οι αγρότες απέκλεισαν συμβολικά τους παραδρόμους στον κόμβο της Νίκαιας 

Σε ήπια κλιμάκωση του αγώνα τους προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, προχωρώντας σε δίωρο αποκλεισμό των παραδρόμων της εθνικής οδού.

Πίσω από το κομβόι των τρακτέρ, πλήθος κόσμου ακολουθεί πεζή, ενισχύοντας τη συμβολική αυτή κίνηση των αγροτών, μέσα από την οποία έστειλαν το μήνυμα πως δεν σκοπεύουν να κάνουν βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις τους.

Σημειώνεται ότι τα τρακτέρ βρίσκονται στους παραδρόμους, όμως η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά από την Παλιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας.

(*) φωτογραφίες eurokinissi

Γ.Δ. kosmolarissa.gr