Οι αγρότες κλείνουν τη Δευτέρα τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά

Τις επόμενες κινήσεις τους καθόρισαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, αύριο, στις 11:30 το πρωί, οι αγρότες θα ξεκινήσουν από το μπλόκο της Νίκαιας και θα προχωρήσουν σε τετράωρο αποκλεισμό των σηράγγων για τη διέλευση των φορτηγών στα Τέμπη, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους, ενώ ελεύθερα θα περνούν τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

Από την Τρίτη, οι αγρότες αποφάσισαν πως εκτός από την ΛΕΑ που είναι ήδη ανοικτή, θα δώσουν στην κυκλοφορία και μια ακόμη λωρίδα ανά κατεύθυνση για τους εκδρομείς (ΙΧ και λεωφορεία), αλλά δε θα επιτρέπουν τη διέλευση των φορτηγών τα οποία θα κινούνται από παρακαμπτήριους δρόμους.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από protothema.gr)