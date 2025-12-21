Οι αγρότες σχεδιάζουν να μπλοκάρουν την σήραγγα Τεμπών προς Θεσσαλονίκη – Συνέλευση σήμερα

Συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιήσουν σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αγρότες της Λάρισας οι οποίοι, παρά τις γιορτές και τις μεγάλες ανάγκες του κόσμου και των αγαθών για ελεύθερες μετακινήσεις, ανοιγοκλείνουν μπλόκα και παραδρόμους καθιστώντας δύσκολη την καθημερινότητα.

Οι πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για κλιμάκωση με πιθανότερο νέο μέτρο, κατά …της κυβέρνησης, το κλείσιμο της πρώτης σήραγγας των Τεμπών καθοδόν από Λάρισα για Θεσσαλονίκη. Η απόφαση που αναμένεται να ληφθεί και να υλοποιηθεί θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή όσων σκοπεύουν να κινηθούν στο κεντρικό εθνικό δίκτυο. Στην προκειμένη περίπτωση η αστυνομία θα εκτρέψει την κυκλοφορία των οχημάτων προς Ελασσόνα ή Αγιά.

Χθες οι αγρότες του νομού Λάρισας άνοιξαν τα διόδια των Τεμπών ενώ μοίρασαν τρόφιμα στους διερχόμενους οδηγούς.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr