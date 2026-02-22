Οι αποκριάτικες φωτιές ζωντάνεψαν το έθιμο για την προσμονή της άνοιξης στις γειτονιές της Λάρισας

Με φλόγες που φώτισαν τον ουρανό και με τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών, αναβίωσε το βράδυ του Σαββάτου στις γειτονιές της Λάρισας το παραδοσιακό έθιμο των αποκριάτικων φωτιών, σε μια γιορτή που οργάνωσε ο Δήμος Λαρισαίων. Οι εκδηλώσεις που συνοδεύονταν από ψησταριές που έψηναν σουβλάκια και λουκάνικα, ενώ σερβίρονταν και κρασί.

Σε πλατείες και ανοιχτούς χώρους συνοικιών στήθηκαν 12 μεγάλες φωτιές, γύρω από τις οποίες μικροί και μεγάλοι αντάμωσαν για να γιορτάσουν την Αποκριά με τραγούδι, χορό και σατιρική διάθεση. Φωτιές άναψαν σε: Πλατεία Ταχυδρομείου, Πλατεία Λαμπρούλη – Φρούριο, Πάρκο Χρωμάτων (Χατζηχαλάρ), Πλατεία Μαρίνου Αντύπα (Αβέρωφ), Πλατεία Φιλιππούπολης, Πλατεία Αγίου Θωμά, Πλατεία Προσκόπων (Κραννώνος & Λαγού), Πλατεία Αγίου Δημητρίου (Νέα Σμύρνη), Πλατεία Αμπελοκήπων, Πλατεία Μικρού Προφήτη Ηλία, Πλατεία Μίκη Θεοδωράκη (Άγιος Γεώργιος), όπως και στο Σχολείο Μάνδρας.

Οι φλόγες, που σύμφωνα με το έθιμο «καίνε» το κακό και προαναγγέλλουν την έλευση της άνοιξης, έγιναν το επίκεντρο της βραδιάς, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και συλλογικότητας.

Το έθιμο, βαθιά ριζωμένο στην τοπική παράδοση, συνδέεται με τον κύκλο της φύσης και τη μετάβαση από τον χειμώνα στην άνοιξη. Παλιότερα οι κάτοικοι συγκέντρωναν ξύλα και άναβαν φωτιές στις γειτονιές, συνοδεύοντας το τελετουργικό με πειράγματα, αυτοσχέδια δρώμενα και παραδοσιακά κεράσματα. Σήμερα, η αναβίωσή του αποκτά και χαρακτήρα πολιτιστικής δράσης, με τη στήριξη του Δήμου και τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θερμή, με οικογένειες και παρέες να γεμίζουν τους χώρους των εκδηλώσεων, κρατώντας ζωντανό ένα έθιμο που περνά από γενιά σε γενιά. Η βραδιά κύλησε σε γιορτινό κλίμα, με μουσικές επιλογές, τοπικά εδέσματα και αποκριάτικες μεταμφιέσεις να συμπληρώνουν το σκηνικό.

Η πρωτοβουλία του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων της πόλης, που κορυφώνονται αύριο, Καθαρά Δευτέρα, στο Πάρκο Χατζηχαλάρ με το έθιμο της φασολάδας.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr