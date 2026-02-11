Οι ασφαλιστές της Λάρισας έκοψαν πίτα και βλέπουν ανάκαμψη στον κλάδο

Σε συναδελφικό κλίμα – όπως σημειώνει σχετικό δελτίο Τύπου-, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ν. Λάρισας υποδέχτηκε τα μέλη του και φίλους με την ευκαιρία της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και κοπής της πίτας, σε μια βραδιά όπου όλοι μεταξύ τους αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες για τα ζητήματα που αφορούν την ασφαλιστική αγορά, η οποία σε πείσμα των καιρών δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά «αυτό οφείλεται στο αυξημένο ενδιαφέρον των συμπολιτών μας οι οποίοι όλο και περισσότερο συνειδητοποιούν ότι με μικρό κόστος μπορούν να καλύψουν σημαντικές οικονομικές ζημίες που θα προκύψουν από ένα αναπάντεχο γεγονός.

Έγινε αναφορά στις δράσεις του συλλόγου την χρονιά που πέρασε και δέσμευση του Δ.Σ ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο για αφύπνιση της ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών του Νομού μας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Κ.Τσολάκης Ηλίας (Πρόεδρος ΠΟΑΔ), Κ.Τσιτσιγιάννη Άννα (Αντιπόεδρος) και το μέλος του ΔΣ, Κ.Γιώργος Νίκος (Επιτετραμμένος στα Ευρωπαϊκά θέματα).

Για το φλουρί της πίτας ,η εταιρεία Παρμπρίζ Δουλγέρη προσέφερε ένα τάμπλετ Lenovo.

Σημαντική ήταν η έλευση νέων συναδέλφων οι οποίοι έγιναν κι αυτοί μέλη του Συλλόγου».

Φωτογραφικά στιγμιότυπα: