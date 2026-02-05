Οι αχαρτογράφητες δεξαμενές της Βιολάντα και δύο καταθέσεις στην προανάκριση

Λεπτομέρειες και αντιφάσεις για τις δεξαμενές και τις μελέτες αδειοδότησης του εργοστασίου μπισκότων «Βιολάντα» προκύπτουν από τις προανακριτικές καταθέσεις που έχουν περιληφθεί στον δικαστικό φάκελο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής (Κώστας Κουκουμάκας και Γιάννης Σουλιώτης).

Μία μέρα μετά το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, γράφει η εφημερίδα, κλήθηκε για κατάθεση ο ηλεκτρολόγος μηχανικός ο οποίος υπέγραψε μετά το 2000 τις μελέτες για την επέκταση των τριών τμημάτων του εργοστασίου. Ρωτήθηκε για τους μηχανισμούς ανίχνευσης εκρηκτικών μειγμάτων και απάντησε ότι τους είχε αποτυπώσει μόνο στο κτίριο 2, διότι μόνο εκεί υπήρχε προπάνιο που τροφοδοτούσε τη λειτουργία των φούρνων. Στην επισήμανση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής ότι με προπάνιο τροφοδοτείτο και το κτίριο 3 του εργοστασίου, ο ίδιος απάντησε ότι η αποτύπωση των ανιχνευτών στη συγκεκριμένη πτέρυγα δεν έγινε από δική του παράλειψη.

Ο ίδιος ρωτήθηκε για τον αριθμό των δεξαμενών και το σημείο όπου ήταν τοποθετημένες. «Υπήρχαν τέσσερις υπόγειες δεξαμενές προπανίου ανάμεσα στα κτίρια 2 και 3, ήταν αυτόνομες και δεν συνδέονταν μεταξύ τους. Αυτές οι δεξαμενές τροφοδοτούσαν τα κτίρια 2 και 3 για τη λειτουργία των φούρνων. Ολες οι σωληνώσεις ήταν υπόγειες περίπου στα 15 εκατοστά», κατέθεσε ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και πρόσθεσε: «Επίσης, υπήρχαν στον χώρο δύο υπέργειες δεξαμενές, τις οποίες δεν είχα αποτυπώσει στη μελέτη, γιατί μου τις είχαν δηλώσει ανενεργές».

Ρωτήθηκε επίσης αν προβλεπόταν παράλληλα με τα υπόλοιπα πρωτόκολλα ασφαλείας η σύνταξη μελέτης ΑΤΕΧ (σημ. αξιολογεί τους κινδύνους έκρηξης από εύφλεκτα αέρια, ατμούς ή σκόνες σε ένα χώρο εργασίας). «Από τον κτιριοδομικό κανονισμό δεν προβλέπεται. Εγώ γνωρίζω ότι η μελέτη ΑΤΕΧ χρειάζεται μόνο σε πρατήρια καυσίμων, για αυτό και δεν συνέταξα».

Σχέδιο επτά σελίδων

Μία μέρα αργότερα ο ίδιος εμφανίστηκε αυτοβούλως και ζήτησε να καταθέσει συμπληρωματικά για το κομμάτι που αφορά τους ανιχνευτές υγραερίου στο εργοστάσιο. «Λόγω χαμηλής ανάλυσης της οθόνης της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα στο τμήμα Πυρασφάλειας, δεν ήταν διακριτοί οι ανιχνευτές υγραερίου, με αποτέλεσμα να δηλώσω πιθανή αβλεψία, πράγμα που δεν ισχύει, γιατί υπάρχουν στα σχέδια οι απαιτούμενοι από τους κανονισμούς ανιχνευτές υγραερίου», κατέθεσε, επισυνάπτοντας ένα σχέδιο επτά σελίδων για το κτίριο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και στο οποίο απεικονίζονται οι πέντε ανιχνευτές.

Δεν είναι η μοναδική ανακολουθία μεταξύ των ειδικών που συνέταξαν τις μελέτες του εργοστασίου στα Τρίκαλα, όπως προκύπτει από τον δικαστικό φάκελο. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται η κατάθεση του πολιτικού μηχανικού, ο οποίος είχε εκδώσει το 2018 την άδεια επέκτασης –προς δύο πλευρές– του εργοστασίου της «Βιολάντα». Αναφέρθηκε και εκείνος στις δεξαμενές που είχε αποτυπώσει στο σχέδιό του.

Σε αντίθεση με τον πρώτο μάρτυρα, κατέθεσε ότι είχε αποτυπώσει τις δύο υπέργειες δεξαμενές στο πίσω μέρος του εργοστασίου, οι οποίες ήταν λειτουργικές, όπως είπε. «Η χωρητικότητα αυτών και το είδος του καυσίμου δεν είναι στην αρμοδιότητά μου. […] Γνωρίζω ότι οι δύο υπέργειες δεξαμενές τροφοδοτούσαν τους φούρνους του κτιρίου, στο οποίο έγινε το συμβάν, με καύσιμο, χωρίς να γνωρίζω το είδος του. Οι τέσσερις υπόγειες δεξαμενές από ό,τι γνωρίζω τροφοδοτούσαν τους φούρνους του μπροστινού, καινούργιου κτιρίου», είπε, προσθέτοντας ότι οι σωληνώσεις έφευγαν σε ευθεία γραμμή από τις δεξαμενές, περνώντας υπόγεια για να καταλήξουν εμφανείς στην τοιχοποιία εξωτερικά του κτιρίου και στους δύο φούρνους.

Ο ίδιος μάρτυρας πολιτικός μηχανικός σημείωσε ότι το αρχικό κτίριο της «Βιολάντα» είχε κατασκευαστεί το 2007 ή το 2008 χωρίς να έχει καμία επαγγελματική συμμετοχή. «Γνώριζα ότι υπήρχε κάποιος υπόγειος χώρος, ο οποίος βρισκόταν προς τη βόρεια πλευρά της μικρής προσθήκης, στον οποίο δεν είχα ποτέ πρόσβαση και δεν γνώριζα τις διαστάσεις του. Ρώτησα αν χρειάζεται να τακτοποιηθεί πολεοδομικά και μου ανέφεραν ότι είναι χώρος που έμεινε αμπάζωτος κατά την κατασκευή του εργοστασίου και ο οποίος δεν είχε καμία λειτουργική αξία, οπότε θα έμενε κλειστός», είπε. – «Ποιους ρώτησες αυτό;» ζήτησε διευκρίνιση ο ανακριτικός υπάλληλος. – «Τον ιδιοκτήτη της “Βιολάντα”», απάντησε ο μάρτυρας. – «Γνωρίζεις αν στον υπόγειο αυτό χώρο υπήρχε κάποια ηλεκτρολογική εγκατάσταση;». – «Μου αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχε καν ηλεκτρολογική εγκατάσταση στον συγκεκριμένο χώρο. Η ερώτηση έγινε στον διευθυντή του εργοστασίου».

Ο ίδιος μάρτυρας περιέγραψε ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής όταν βρέθηκε στο εργοστάσιο, λίγες ώρες μετά την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή πέντε εργατριών. «Οταν πήγα στο συμβάν ήξερα από την αρχή ότι είχε γίνει κάποια έκρηξη στο εργοστάσιο και δεν ήταν μια απλή εκδήλωση πυρκαγιάς», είπε. «Οταν πλησίασα είδα ότι έλειπε τμήμα της οροφής του εργοστασίου με τα πλαϊνά πάνελ και υπήρχε κατακρήμνιση της πλάκας προς έναν υπόγειο χώρο».

trikalaenimerosi.gr (από το ρεπορτάζ των Κώστα Κουκουμάκα και Γιάννη Σουλιώτη, στην Καθημερινή)