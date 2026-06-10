Οι δικαστικοί υπάλληλοι Λάρισας συμμετέχουν στη σημερινή 24ωρη πανελλαδική απεργία

Με μαζική συμμετοχή πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, η 24ωρη πανελλαδική απεργία των δικαστικών υπαλλήλων, με τους εργαζόμενους στις δικαστικές υπηρεσίες της Λάρισας να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις του κλάδου.

Η απεργία έχει προκηρυχθεί από την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος και συνοδεύεται από συγκεντρώσεις και παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα.

Βασικά αιτήματα των δικαστικών υπαλλήλων είναι η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας στα δικαστήρια, η ενίσχυση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, η επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών και η καταβολή των απλήρωτων υπερωριών.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές έχουν οδηγήσει σε σοβαρή επιβάρυνση του έργου τους, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια τόσο των ίδιων όσο και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις δικαστικές υπηρεσίες.