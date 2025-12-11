“Οι εγκαταστάσεις του ΕΑΚ καταρρέουν και μας ζητούν και ενοίκιο…”

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των αθλητικών σωματείων της πόλης κατά της εισφοράς που θα πρέπει να καταβάλουν όσοι χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΕΑΚ Λάρισας.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων του ΕΑΚΛ παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, αναφορικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Προπονητών Πάλης και προπονητής του τμήματος Πάλης ΕΑΛ Πήγασος, Πέτρος Κρίκης, ο έφορος του τμήματος Καλαθοσφαίρισης του «Αστέρα Λάρισας», Κώστας Μπαζάκης και ο προπονητής Α2 καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο – «Ολυμπιάδα» ΑμεΑ και πρώην Διεθνής μπασκετμπολίστας, Σωτήρης Γκιουλέκας.

Μεταξύ άλλων κατήγγειλαν ότι οι εγκαταστάσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικότητας, έχουν οροφές που… στάζουν κάθε φορά που βρέχει, ή ακόμα ότι απουσιάζουν αποδυτήρια.

Κώστας Μπαζάκης: “Μία εγκύκλιος από την Γ.Γ. Αθλητισμού και το Υπουργείο, όπως μας ενημέρωσε η τοπική επιτροπή του ΕΑΚΛ, ζητάει από εμάς την εκτόξευση των ενοικίων των γυμναστήριων. Από ένα συμβολικό ποσό που πληρώναμε της τάξεως των 100 ευρώ ανά ώρα εκτοξεύεται 900% πάνω και θα πληρώνουμε 900 ευρώ ανά ώρα. Η τιμή αυτή πλέον είναι εντελώς ασύμφορη για τα αθλητικά σωματεία. Επίσης θα μας χρεώνουν 100 ευρώ ανά αγώνα. Πήραμε πρωτοβουλίες, δημιουργήσαμε μια συντονιστική επιτροπή, και ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου”.

Πέτρος Κρίκης: “Έχουμε συσπειρωθεί στην πόλη πάνω από 20 σωματεία και τα τμήματά τους. Έχουμε καταλήξαμε σε συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων το οποίο αφορά αυτό που θέλει να κάνει το υπουργείο, δηλαδή να εμπορευματοποιήσει τα πάντα, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και να μετακυλήσει αυτό το βάρος στα τα αθλητικά σωματεία. Εμείς πήραμε απόφαση να μην δεχτούμε αυτή την απόφαση και ταυτόχρονα δεν μένουμε εκεί. Ζητάμε να δοθεί χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο από το υπουργείο για την αποκατάσταση του Σταδίου Αλκαζάρ. Ακόμα να αποκατασταθούν οι ζημιές στο κλειστό Κολυμβητήριο, να γίνει μια σειρά παρεμβάσεων στον περιβάλλοντα χώρου του κλειστού του Αγίου Θωμά και να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση στο ΕΑΚΛ, για να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό.

Σωτήρης Γκιουλέκας: “Είμαστε εδώ πέρα σήμερα να διεκδικήσουμε δωρεάν άθληση. Δεν είμαστε εδώ για να διαπραγματευτούμε. Το φαινόμενο που υπάρχει με την αύξηση του ενοικίου των κλειστών γυμναστηρίων είναι για να εξοντώσει τα σωματεία. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι σε παχυσαρκία. Όταν δηλαδή εξοντώνεις τα ερασιτεχνικά σωματεία που θα καταλήξουν τα παιδιά; Δηλαδή θα στέλνουμε τα παιδιά να παίρνουν φάρμακα για να καταπολεμήσουν την παχυσαρκία; Δεν θέλουμε να καταπολεμηθεί αυτό μέσα από την άσκηση; Το ζήτημα είναι σοβαρό. Μιλάμε για την υγεία των ανθρώπων, των παιδιών, για την επόμενη γενιά. Η επόμενη γενιά θέλουμε να είναι υγιής, να έχει χώρους άθλησης που δεν θα είναι επικίνδυνοι για να γυμνάζονται τα παιδιά”.

