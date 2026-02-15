Οι κάμερες θα περιορίσουν τις καταστροφές και τη βία στα σχολεία της Λάρισας

Αναχρονιστικές αντιλήψεις και φοβικές αντιδράσεις – όπως αυτή της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Δήμου Λαρισαίων-, εκδηλώθηκαν μετά από την απόφαση δύο σχολικών συγκροτημάτων της πόλης, του 3ου Γυμνασίου και του 13ου Λυκείου Λάρισας, τα οποία εισηγήθηκαν την τοποθέτηση καμερών στους εξωτερικούς χώρους περιμετρικά των σχολικών τους εγκαταστάσεων, μετά από επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών.

Μάλιστα η καταγραφή των καμερών θα μπαίνει σε λειτουργία όταν θα έχουν φύγει όλοι οι μαθητές από τα σχολεία, ενώ δεν θα παίρνουν εικόνες από τους παρακείμενους δρόμους, ακριβώς, για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το όλο θέμα θα συζητηθεί προσεχώς στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση καμερών είναι η βελτίωση της ασφάλειας των σχολικών χώρων. Οι κάμερες λειτουργούν αποτρεπτικά για εξωσχολικούς που επιχειρούν να εισέλθουν σε σχολικές αυλές εκτός ωραρίου, αλλά και για φαινόμενα κλοπών ή βανδαλισμών σε κτίρια και εξοπλισμό.

«Ασπίδα» στη βία

Η ύπαρξη αυτών των συστημάτων επιτήρησης μπορεί να λειτουργήσει ως «ασπίδα», περιορίζοντας τέτοια περιστατικά και μειώνοντας το κόστος αποκατάστασης για δήμους και σχολικές επιτροπές.

Η σχολική βία και ο εκφοβισμός αποτελούν σοβαρά κοινωνικά ζητήματα και στη Λάρισα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταγραφή εικόνας σε κοινόχρηστους εξωτερικούς χώρους – όπως προαύλια και εισόδους – μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση περιστατικών και στην αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών.

Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η γνώση της ύπαρξης καμερών λειτουργεί συχνά αποτρεπτικά για φαινόμενα επιθετικότητας ή καταστροφής περιουσίας. Παράλληλα, σε περιπτώσεις επεισοδίων, το οπτικό υλικό μπορεί να συμβάλει στην αποσαφήνιση γεγονότων και στην προστασία μαθητών και προσωπικού.

Τα σύγχρονα σχολεία διαθέτουν πλέον ακριβό τεχνολογικό εξοπλισμό, από ηλεκτρονικούς υπολογιστές έως διαδραστικούς πίνακες. Η ύπαρξη καμερών συμβάλλει στη φύλαξη της περιουσίας αυτής.

Η μείωση των φθορών και των κλοπών συνεπάγεται και οικονομικό όφελος για τους δήμους, οι οποίοι καλούνται κάθε χρόνο να διαθέτουν σημαντικά κονδύλια για επισκευές.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr