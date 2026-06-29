Οι λαγοκέφαλοι του Πηνειού, το χαμένο λεύκωμα, και ένα ενθύμιο από τον Φαν Μπάστεν

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Ζεστούλα μας έρχεται από σήμερα. Όχι ότι δεν είχαμε, αλλά ο υδράργυρος θα ανέβει κι άλλο. Η ψυχολογία που δημιουργούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων επιβαρύνεται από τον “θερμικό θόλο” και όσα προκάλεσε στην Βόρεια Ευρώπη. Θα το αντέξουμε, μαθημένος ο κάμπος από …ζέστα.

^ Εξοπλισμό αφαλάτωσης νερού αξίας 750.000 ευρώ ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα διψάσει το νησί που ήδη κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, θα αγοράσει ο δήμος Αλοννήσου.

Το ωραίο είναι ότι επειδή η τοπική δημοτική αρχή δηλώνει γραφειοκρατικά ανεπαρκής να διεκπεραιώσει το έργο, το ανέθεσε στον …Δήμο Αγιάς. O Γκουντάρας καθιερώνει το …outsourcing στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

% Έντονοι προβολείς των Μέσων Ενημέρωσης στο οικογενειακό δράμα του 50χρονου με το τσεκούρι που καταδικάστηκε για την ομηρία της πρώην συζύγου του. Το γεγονός ότι είναι γιός παλιού δημάρχου της Λάρισας έδωσε ώθηση …

$ Την επόμενη εβδομάδα, παίρνει σειρά η Θεσσαλία για να υποδεχτεί περιοδείες υπουργών, όπως οι Νίκος Δένδιας, Άδωνις Γεωργιάδης, Σοφία Ζαχαράκη, Παύλος Μαρινάκης, Γιάννης Βρούτσης κ.α.

Διαρροές παντού. Που να πρωτοπάνε …

& “Μία έκθεση αντάξια της ιστορίας του Θεσσαλικού μας θεάτρου” γράφει στο fb ο πρώην του Πολιτισμού στον Δήμο Λαρισαίων Πάνος Σάπκας, συγχαίροντας τους συντελεστές «και ιδιαίτερα στους δύο άξιους επιμελητές».

Το καρφί ακολουθεί ως υστερόγραφο: «Για πρώτη φορά οι Λαρισαίοι μπορούν να δουν την έκδοση – Λεύκωμα – του 2023 για τα 40χρονια του Θεσσαλικού ως ΔΗΠΕΘΕ, που δεν κυκλοφόρησε ποτέ ώστε να γίνει κτήμα των πολιτών, γιατί κάποιες χιλιάδες αντίτυπα (25.000 ευρώ κόστισαν) «καταχωνιάστηκαν» σε κάποιες βιβλιοθήκες σχολείων, από την σημερινή Δημοτική αρχή…(είχε βλέπετε τον χαιρετισμό του πρώην Δημάρχου..). Αυτό μπορεί και πρέπει να διορθωθεί για να υπάρχει η συνέχεια στο Δήμο που τόσο όλοι επικαλούνται».

Στάζει μέλι η μαχαιριά του Πάνου …

@ Αν τυχόν δείτε να καταγράφονται χιλιάδες …λαγοκέφαλοι στον Πηνειό, τον Ληθαίο, τον Φαρσαλίτη ή σε άλλα ποτάμια του θεσσαλικού κάμπου, μην ανησυχήσετε. Υπάρχει επιδότηση. Προφανώς έπιασαν δουλειά οι έχοντες τεχνογνωσία ΟΠΕΚΕΠΕ …

Τρεις παραστάσεις του «Ματωμένου Γάμου», στο Β΄Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, για τα πενηντάχροντα του Θεσσαλικού Θεάτρου αυτή την εβδομάδα.

Το σκηνικό έχει ήδη διαμορφωθεί (φωτό)

Τις ώρες του έργου οι παράπλευροι δρόμοι Εργατικής Πρωτομαγιάς και Ταγματάρχου Βελισσαρίου θα μένουν κλειστοί. Εύλογο. Δεν είναι ότι καλύτερο την ώρα που ο ηθοποιός προσπαθεί να συγκεντρωθεί να ακούγεται μια σπασμένη εξάτμιση …

Το ρεπορτάζ εδώ.

@ Ο πιο… θεσμικός φίλαθλος της Εθνικής Ολλανδίας στη Λάρισα είναι ο πρώην δήμαρχος Τεμπών Κώστας Κολλάτος και μάλιστα από τα παιδικά του χρόνια, όταν μεσουρανούσε η γενιά του Γιόχαν Κρόιφ. Δεν είναι μόνο ότι βάζει ξυπνητήρι στις 4 τα ξημερώματα για να παρακολουθήσει τους «Οράνιε» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά διαθέτει και ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό κειμήλιο.

Πρόκειται για μια αυθεντική φανέλα του Μάρκο Φαν Μπάστεν, την οποία του χάρισε ο αείμνηστος φίλος και κουμπάρος του, Γιώργος Μητσιμπόνας, μετά τον αγώνα Ελλάδας – Ολλανδίας που διεξήχθη το 1992 στο Καυταντζόγλειο Στάδιο.

Ο Κολλάτος γνώριζε ότι σε εκείνο το παιχνίδι ο Μητσιμπόνας, αγωνιζόμενος ως στόπερ, θα είχε απέναντί του έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς της εποχής. «Γιώργο, θέλω να του ζητήσεις τη φανέλα», του είχε πει πριν από τη σέντρα.

Η Ολλανδία επικράτησε με 2-0 και, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Φαν Μπάστεν αντάλλαξε με ιδιαίτερη εγκαρδιότητα τη φανέλα του με εκείνη του Λαρισαίου άσου, που τότε αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Έτσι, η φανέλα του θρυλικού Ολλανδού κατέληξε στη συλλογή του πρώην δημάρχου, αποτελώντας μέχρι σήμερα ένα ξεχωριστό ενθύμιο μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής εποχής.

% Άγονος και ο δεύτερος διαγωνισμός για την εμποροπανήγυρη της Λάρισας. Βγάλτε τα παιδιά από τη φυλακή. Κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς παζάρι φέτος …

*Δεδομένη θεωρεί το Βήμα την υποψηφιότητα Καλογιάννη στη Λάρισα με την ΕΛ.Α.Σ. . Η αναμέτρηση με τον Κόκκαλη αναμένεται ενδιαφέρουσα. «Κομμουνιστής» εναντίον «δεξιού» στην αγκαλιά του Τσίπρα …

& Στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της επαρχίας εντοπίζεται η ευλογιά των προβάτων, αλλά οι περισσότερες διαφημίσεις έπεσαν στην Αθήνα.

Προφανώς στοχεύουν εκεί για εκπαιδευτικούς λόγους. Κάποιοι με δυσκολία ξεχωρίζουν τα γίδια από τα πρόβατα…

By Kostas Tolis

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